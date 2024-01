Lanche infinito: Burger King dará “bônus” para quem tem este cartão de crédito

Você, detentor de um cartão Visa, está prestes a embarcar em uma jornada de economia e sabor! A notícia é fresquinha e deliciosa: a Burger King, em uma parceria exclusiva com a Visa, está oferecendo um desconto irresistível para seus clientes. Mas atenção: há algumas regrinhas para entrar nesse clube de vantagens.

O Burger King, em uma parceria exclusiva com a Visa, está oferecendo um desconto irresistível para seus clientes. (Foto divulgação)

Burger King dará “bônus” para quem tem este cartão de crédito

Para começar, você precisa ter um cadastro ativo no programa Vai de Visa. Uma vez cadastrado, um desconto de R$ 8 em pedidos acima de R$ 35 no Burger King pode ser seu!

E tem mais: a entrega dos seus lanches favoritos podem sair completamente grátis. Imagina só, saborear aquele lanche que você adora, economizando e ainda recebendo no conforto da sua casa sem custo adicional?

Confira o passo a passo para não perder essa chance:

Acesse e faça login ou cadastre-se no Vai de Visa. Pegue seu cupom e clique em “Compre Agora”. Escolha os produtos desejados, atingindo o valor mínimo para o desconto. Use o código promocional ao finalizar a compra. Efetue o pagamento com seu cartão Visa.

Detalhes Importantes

Para aproveitar essa oferta do Burguer King, é preciso atentar-se a alguns detalhes importantes, veja:

A oferta é válida até 31/01/2024.

O frete grátis se aplica para entregas até 5 km de distância.

A promoção é exclusiva para pedidos pelo site do BK Delivery e está sujeita à área de cobertura.

Essa oportunidade incrível é uma cortesia da Burger King, e a Visa não se responsabiliza pelos aspectos da entrega ou disponibilidade dos produtos. Lembre-se: o desconto é intransferível e não pode ser convertido em dinheiro.

E aí, pronto para transformar seu cartão Visa em um passaporte para delícias e economia? Não perca tempo, acesse o Vai de Visa e descubra os sabores e vantagens que esperam por você no Burger King!

Saboreando os Clássicos do Burger King

Quando falamos de Burger King, imediatamente nos vem à mente a imagem de seus lanches icônicos, repletos de sabor e tradição. Entre os favoritos, destaca-se o inigualável Whopper – o rei dos hambúrgueres da casa.

Com sua carne grelhada no fogo como churrasco, cebolas frescas, tomates suculentos, alface crocante, picles, ketchup e maionese, tudo isso aconchegado em um pão com gergelim, o Whopper é uma verdadeira experiência gastronômica. É a escolha perfeita para quem busca o sabor autêntico de um hambúrguer clássico americano.

Não menos importante, o Chicken Sandwich, feito com frango crocante e temperado com ingredientes cuidadosamente selecionados, é uma opção que conquista até mesmo os paladares mais exigentes.

Para os amantes de bacon, o Bacon King faz jus ao nome, trazendo generosas fatias de bacon, combinadas com queijo derretido e a mesma carne suculenta que faz o Burger King ser um destaque no mundo dos fast-foods.

