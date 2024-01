Esconda o status digitando no WhatsApp assim

Em um mundo onde a privacidade digital é cada vez mais valorizada, manter o controle sobre suas ações nas redes sociais tornou-se uma preocupação comum. No WhatsApp, um dos recursos mais solicitados pelos usuários preocupados com sua privacidade é a habilidade de ocultar o status “digitando”.

Embora o aplicativo não forneça essa funcionalidade de forma nativa, existem maneiras alternativas de contornar essa limitação.

Para os usuários do WhatsApp Web, existe uma solução inovadora para ocultar o status “digitando”. Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Como esconder o status “digitando” no WhatsApp?

Uma das técnicas mais eficazes é o uso de notificações de alta prioridade. Essas notificações, que aparecem no topo da tela quando uma nova mensagem chega, permitem que o usuário responda diretamente a partir delas, sem que o WhatsApp revele que está digitando ou gravando um áudio.

Para ativar esse recurso, basta ir às configurações do WhatsApp, selecionar ‘Notificações’ e ativar a opção ‘Usar notificações de alta prioridade’.

Outro método simples, porém eficaz, para manter suas ações de digitação privadas é desconectar-se da internet. Ativando o modo avião, desligando o Wi-Fi ou os dados móveis, você pode digitar e preparar suas mensagens em segredo.

Após escrever sua resposta, basta reconectar-se à internet para enviar a mensagem. Com essa abordagem, o destinatário da mensagem verá apenas a mensagem chegando, sem nenhum indicativo de que você estava digitando.

Este método é particularmente útil para manter a privacidade em situações onde você prefere não revelar sua atividade online ou sua prontidão em responder.

Dicas Avançadas: Extensões e Configurações Adicionais

Para os usuários do WhatsApp Web, existe uma solução inovadora para ocultar o status “digitando”: a extensão WA Web Plus. Esta extensão, disponível para vários navegadores, permite uma série de personalizações, incluindo a habilidade de esconder os status de “digitando” e “gravando áudio”.

Para usar essa extensão, é necessário instalá-la através da Chrome Web Store, acessar o WhatsApp Web, clicar no ícone de extensões do navegador, selecionar WA Web Plus e ativar as opções desejadas.

Além de esconder o status de digitação, esta extensão também oferece outras funcionalidades que podem enriquecer a experiência de uso do WhatsApp, fornecendo mais controle sobre a interface e a interação com o aplicativo.

É importante notar que, enquanto esses métodos oferecem uma maior discrição no uso do WhatsApp, eles também respeitam as normas de privacidade e segurança do aplicativo. O uso de notificações de alta prioridade e a desconexão da internet são soluções práticas que não interferem na criptografia de ponta a ponta ou em outros aspectos de segurança do aplicativo.

Assim, os usuários podem manter a discrição sem comprometer a segurança de suas comunicações. Seja para manter conversas privadas verdadeiramente privadas ou simplesmente para controlar melhor como e quando suas ações são vistas pelos outros, essas técnicas de ocultação do status “digitando” no WhatsApp provam ser ferramentas úteis e eficazes na era digital.

