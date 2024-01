Consulta Bolsa Família em fevereiro: 3 apps fazem isso

O Bolsa Família, importante programa social do Brasil, atende milhões de famílias de baixa renda. Com o objetivo de facilitar o acesso às informações e a movimentação dos recursos do programa, três aplicativos se destacam no cenário digital.

Consulta Bolsa Família em fevereiro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes 03 apps permitem fácil acesso ao Bolsa Família

O primeiro aplicativo o Bolsa Família. Trata-se de uma ferramenta abrangente para os beneficiários. Ele disponibiliza as datas de pagamento do Bolsa Família, permitindo a consulta de parcelas e oferecendo um extrato detalhado dos pagamentos. O calendário de depósitos é acessível diretamente na tela inicial, sem a necessidade de login.

No entanto, para explorar outras funcionalidades, como o histórico completo, é necessário fazer login utilizando o CPF e senha do usuário.

Este aplicativo se destaca pela sua interface intuitiva. Os usuários podem facilmente navegar na tela inicial para encontrar as informações de que precisam, incluindo o uso da mesma senha do Caixa Tem para acesso, simplificando o processo.

O Caixa Tem é outra opção notável. Este aplicativo possui uma seção dedicada exclusivamente ao Bolsa Família, facilitando a consulta de parcelas e calendários de pagamento. Além disso, ele oferece diversas funcionalidades para a movimentação digital do benefício.

Isso inclui opções como Pix, pagamento de contas, saque sem cartão, consulta de extrato e pagamento por maquininha.

Veja também: Bolsa Família: quem recebe, pode ganhar mais 5 auxílios

Aplicativo ganha destaque pela sua simplicidade | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Aplicativo ganha destaque pela sua simplicidade

O Cadastro Único é essencial para os beneficiários do Bolsa Família. Este aplicativo reúne informações cadastrais dos programas sociais do Governo Federal. Ele simplifica a atualização de dados, permitindo o pré-cadastramento e indicando os postos de cadastro mais próximos.

Para quem já está cadastrado, o aplicativo facilita a emissão de comprovantes, consulta de membros da família, NIS e atualização de dados. Essas funções são cruciais para garantir o recebimento contínuo do benefício.

Esses aplicativos representam ferramentas valiosas para os beneficiários do Bolsa Família, proporcionando maior conveniência e eficiência no acesso e na gestão dos recursos do programa. Além disso, os aplicativos ajudam a manter os usuários atualizados sobre os cronogramas de pagamento, como o seguinte calendário para o mês de janeiro:

Beneficiários com NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 22 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 29 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

Essas datas são fundamentais para os beneficiários se organizarem e planejarem o uso do auxílio.

Veja também: Pente-fino do Bolsa Família resulta em 8,4 milhões de bloqueados