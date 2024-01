O governo federal anunciou uma ampliação importante no programa Desenrola Brasil, estendendo-o agora também às pequenas empresas para a renegociação de dívidas. Essa nova fase do programa, similar à versão já existente para pessoas físicas, está programada para ser lançada no primeiro semestre do ano.

O objetivo é oferecer suporte financeiro para pessoas jurídicas, ajudando-as a enfrentar desafios econômicos atuais.

Nova chance de QUITAR DÍVIDAS anunciada pelo governo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso para quitar dívidas com desconto

Na última quarta-feira, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, revelou essa expansão. Ele explicou que a intenção é replicar o modelo bem-sucedido do Desenrola Brasil para o segmento jurídico, facilitando a quitação de dívidas empresariais.

A proposta ainda está em fase de elaboração, com discussões entre importantes membros do governo, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apesar disso, Márcio França mostrou-se otimista quanto à implementação rápida do projeto, possivelmente ainda no primeiro trimestre. Isso indica o compromisso do governo em oferecer auxílio rápido às pequenas empresas.

Estas dívidas podem ser pagas usando o Desenrola Brasil

No âmbito do Desenrola Brasil, diversas dívidas poderão ser negociadas, incluindo cartões de crédito cancelados, empréstimos não pagos, financiamentos atrasados, consórcios não quitados, cheques sem fundo, seguros não pagos, e contas de serviços como água, luz, supermercados e lojas varejistas.

Quanto aos critérios de negociação, o programa divide os consumidores em duas faixas, visando simplificar o processo. A Faixa 1 é direcionada a consumidores com ganhos de até R$ 5 mil mensais ou inscritos no Cadastro Único, permitindo negociações diretas no site do Desenrola Brasil para dívidas negativadas entre 2019 e 2022, com valor atualizado inferior a R$ 20 mil.

Já a Faixa 2 foca em consumidores com renda de até R$ 20 mil por mês, abrangendo dívidas bancárias registradas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022, com a negociação sendo realizada diretamente com os bancos, sem necessidade de intermediação pela plataforma do Desenrola.

Como se livrar das dívidas em 2024?

Se livrar das dívidas em 2024 exige um planejamento financeiro bem estruturado e a adoção de estratégias eficazes. Inicialmente, é crucial avaliar a situação financeira de forma completa e honesta. Isso envolve compilar todas as dívidas existentes, incluindo os valores devidos, as taxas de juros e os prazos de pagamento. Com essas informações em mãos, torna-se mais fácil desenvolver um plano de ação.

Uma parte fundamental desse plano é a criação de um orçamento detalhado. O orçamento deve levar em conta todas as despesas mensais e a renda. A ideia é identificar áreas onde é possível reduzir gastos, permitindo que mais dinheiro seja direcionado para o pagamento das dívidas.

Essa abordagem pode incluir cortar despesas desnecessárias ou luxos, procurar maneiras de reduzir custos fixos e, se possível, encontrar fontes adicionais de renda.

Priorizar o pagamento das dívidas é outra etapa importante. Isso pode envolver focar primeiro nas dívidas com as maiores taxas de juros, conhecida como a estratégia “bola de neve”. À medida que cada dívida é quitada, os recursos que eram direcionados para ela podem ser realocados para a próxima dívida na lista, acelerando o processo de eliminação das dívidas.

Negociar diretamente com credores também pode ser uma opção viável. Muitas vezes, os credores estão dispostos a ajustar os termos de pagamento, reduzir juros ou mesmo oferecer descontos para pagamentos à vista. Essa negociação pode levar a acordos mais favoráveis e ajudar a reduzir o montante total devido.

Além disso, é importante evitar a acumulação de novas dívidas. Isso significa usar o crédito de maneira responsável e evitar gastos desnecessários. Manter o foco nos objetivos financeiros e resistir a impulsos de compras pode contribuir significativamente para a saúde financeira.

Por fim, é essencial manter a disciplina e o compromisso com o plano estabelecido. Pagar dívidas pode ser um desafio e requer consistência e determinação. Celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho pode ser motivador e ajudar a manter o foco no objetivo final de se livrar das dívidas.

Adotando essas práticas e mantendo-se fiel ao plano estabelecido, é possível se livrar das dívidas e alcançar uma situação financeira mais estável e tranquila em 2024.

