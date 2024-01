WhatsApp lança recurso para que usuários se “sintam na mesma casa”

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados no mundo, anunciou uma atualização significativa que promete transformar a maneira como os usuários interagem: o compartilhamento de tela em chamadas de vídeo.

Além do compartilhamento de tela, o WhatsApp também está testando um novo recurso que facilita o compartilhamento de arquivos entre usuários próximos. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

WhatsApp lança recurso, veja

Com essa nova funcionalidade, o WhatsApp busca aproximar ainda mais as pessoas, criando a sensação de que estão “no mesmo cômodo”, independentemente da distância física.

A inclusão do compartilhamento de tela em chamadas de vídeo possibilita uma nova dimensão na comunicação, permitindo que os usuários compartilhem não apenas palavras e imagens, mas também suas telas, aproximando experiências e permitindo interações mais ricas e engajadoras.

Seja em uma chamada individual ou em grupo, os participantes podem agora visualizar simultaneamente o conteúdo da tela de um usuário, organizando as janelas dos participantes de forma harmoniosa e intuitiva na interface.

Outras atualizações

Além do compartilhamento de tela, o WhatsApp também está testando um novo recurso que facilita o compartilhamento de arquivos entre usuários próximos, similar ao Airdrop da Apple e ao Quick Share do Android.

Essa funcionalidade, ainda em fase beta, oferece uma maneira prática e segura de transferir arquivos, com a promessa de criptografia de ponta a ponta e privacidade aprimorada, mantendo o número de celular do usuário oculto para aqueles que não estão em sua lista de contatos.

A atualização foi avistada na versão beta 2.24.220 do WhatsApp para Android, disponível na Google Play Store, e ainda não há informações oficiais sobre quando essa funcionalidade será lançada para todos os usuários.

Essas inovações refletem o compromisso do WhatsApp em evoluir constantemente, proporcionando aos seus usuários recursos cada vez mais sofisticados e adaptados às suas necessidades de comunicação e interação no mundo digital.

Compartilhamento de tela é possível em outros apps

Além do WhatsApp, existem outros aplicativos populares no mercado que oferecem a funcionalidade de compartilhamento de tela em chamadas de vídeo, cada um com suas características únicas.

Um dos mais conhecidos é o Zoom, amplamente utilizado tanto no ambiente corporativo quanto para comunicações pessoais. O Zoom ganhou notoriedade especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando as reuniões virtuais se tornaram uma necessidade.

O Skype, um dos pioneiros em chamadas de vídeo, também incorpora o recurso de compartilhamento de tela, facilitando a interação entre os usuários. Esse recurso é particularmente útil para quem precisa fazer apresentações ou precisa de assistência remota.

Além disso, o Google Meet, parte do G Suite da Google, oferece uma experiência de compartilhamento de tela integrada e eficiente, que é amplamente utilizada em ambientes educacionais e profissionais.

Cada um desses aplicativos tem suas próprias vantagens, dependendo do contexto de uso, como recursos adicionais de segurança, capacidade de hospedar um grande número de participantes e integração com outras ferramentas e plataformas.

