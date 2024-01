WhatsApp tem configuração para quem usa o app de noite; veja como ativar

Já pensou em utilizar o WhatsApp de uma maneira mais confortável à noite, sem aquela luz intensa incomodando seus olhos? Isso é possível com o “Modo Noturno” do app, disponível tanto para usuários de Android quanto de iPhone.

Este recurso não só proporciona maior conforto visual em ambientes escuros, como também ajuda na economia de bateria em dispositivos com tela OLED.

Essas atualizações e novas funcionalidades refletem o compromisso do WhatsApp em oferecer uma plataforma de comunicação robusta e versátil, atendendo às necessidades em constante evolução de seus usuários.

WhatsApp tem configuração para quem usa o app de noite

O WhatsApp, sendo o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo, sempre busca oferecer a melhor experiência para seus usuários. A implementação do Modo Noturno foi um passo importante nessa direção.

Com ele, você pode desfrutar de todos os benefícios dessa interface mais escura, que vai além do simples aspecto visual. Então, como você pode ativar o Modo Noturno no seu dispositivo? Siga conosco neste guia prático e eficaz.

Ativação no Android

Para os usuários de Android, o processo é simples. Primeiro, abra o WhatsApp e toque no ícone de menu (três pontinhos) no canto superior direito da tela. Depois, vá em “Configurações” e abra os ajustes de “Conversas”.

Lá, toque em “Tema” e selecione a opção “Escuro”. Pronto! Seu WhatsApp agora estará no Modo Noturno, com um fundo cinza-escuro que facilita a leitura e diminui o desconforto visual durante a noite.

Além disso, se você estiver usando as versões mais recentes do Android, pode ativar o Modo Noturno do sistema operacional. Isso automaticamente colocará o WhatsApp e outros aplicativos compatíveis neste modo. Acesse as configurações do seu Android, selecione “Visor” ou “Tela” e ative o Modo Noturno. Uma alternativa é usar o atalho rápido na barra superior de opções.

Ativação no iPhone

No iPhone, o procedimento para ativar o Modo Noturno é igualmente fácil. Acesse os “Ajustes” do dispositivo, clique em “Tela e Brilho” e selecione a opção “Escura”. Isso não só ativa o Modo Noturno no WhatsApp, mas em todo o sistema e aplicativos que suportam o tema escuro.

Com apenas esses passos simples, você transformará a experiência de uso do seu WhatsApp durante a noite, proporcionando mais conforto e menos fadiga visual.

O Modo Noturno no WhatsApp é uma funcionalidade essencial para quem busca conforto visual e economia de bateria. Seja em um dispositivo Android ou iPhone, a ativação é rápida e simples.

Funcionalidades Úteis do WhatsApp

Além do Modo Noturno, o WhatsApp oferece uma variedade de funcionalidades que visam melhorar a experiência do usuário. Uma dessas funcionalidades é a possibilidade de enviar mensagens temporárias.

Essa opção permite que as mensagens desapareçam após um período definido, garantindo mais privacidade nas conversas. Outra ferramenta útil é a verificação em duas etapas, que adiciona uma camada extra de segurança à sua conta, protegendo-a contra acessos não autorizados.

O WhatsApp também aprimorou significativamente a experiência de chamadas de voz e vídeo. Com a recente atualização, agora é possível realizar chamadas de vídeo em grupo com até oito participantes, tornando-o uma ferramenta ainda mais valiosa para comunicação pessoal e profissional.

Além disso, o app introduziu a opção de mensagens de voz contínuas, permitindo que várias mensagens de voz sejam reproduzidas em sequência, facilitando o acompanhamento de conversas longas.

