Seu CPF na lista do Banco do Brasil para Pix de R$ 1.400; consulte

O Banco do Brasil anunciou a liberação de um pagamento significativo, no valor de R$ 1.400, para seus clientes. Essa iniciativa foi recebida positivamente pela população, considerando-se a utilidade do valor neste momento.

Banco do Brasil libera Pix para brasileiros

Em 2024, o Banco do Brasil estará efetuando um PIX para beneficiários do programa PIS/PASEP. A notícia, divulgada recentemente, surpreendeu os trabalhadores formais que aguardavam o anúncio do calendário de pagamentos. Com a divulgação, agora é possível saber quando o pagamento será realizado.

Para servidores públicos, o depósito ocorrerá diretamente nas contas do Banco do Brasil. Já para os trabalhadores do setor privado, o pagamento será feito através de contas da Caixa Econômica Federal. Confira a seguir mais informações sobre os pagamentos e as datas programadas.

Pagamentos PIS/PASEP: Banco do Brasil e Caixa Econômica em Foco

Após a divulgação do calendário de pagamentos, os beneficiários do PIS/PASEP estão cientes de que receberão o benefício em 2024. Com o reajuste do salário mínimo, o valor do pagamento foi atualizado. Veja a seguir as datas previstas para o depósito, de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

Nascidos em março: a partir de 15 de abril

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

Este pagamento representa uma ajuda considerável para muitos brasileiros, contribuindo para o alívio financeiro em um período desafiador.

FGTS será liberado em 2024?

O Saque-Aniversário do FGTS está disponível em 2024, permitindo aos trabalhadores um acesso facilitado aos seus fundos. Essa modalidade, que oferece a possibilidade de retiradas anuais de uma parte do saldo do FGTS, representa uma oportunidade valiosa para muitos brasileiros.

O Saque-Aniversário foi introduzido como uma alternativa ao saque integral por demissão sem justa causa, permitindo aos trabalhadores acessar parte do saldo do FGTS uma vez por ano, no mês do seu aniversário. Esta opção se tornou uma alternativa popular, oferecendo uma flexibilidade financeira adicional.

Para aderir ao Saque-Aniversário, o trabalhador deve manifestar sua escolha através do aplicativo do FGTS ou pelos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. É importante notar que, ao optar pelo Saque-Aniversário, o trabalhador não poderá sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

Os valores disponíveis para saque variam de acordo com o saldo em conta, e existe uma tabela de percentuais que determina quanto pode ser sacado anualmente. Além disso, o trabalhador pode somar um valor fixo ao percentual do saldo, dependendo da quantia total em sua conta do FGTS.

É fundamental que os trabalhadores se informem sobre os prazos e as regras para não perderem a oportunidade de realizar o saque no período correto. A adesão ao Saque-Aniversário não é obrigatória, mas uma vez escolhida, requer um período de carência para reverter à modalidade de saque por rescisão de contrato.

Para mais informações e para tomar a decisão mais informada, os trabalhadores devem consultar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal e do FGTS. Estar ciente das opções e regras pode ajudar a gerir melhor os recursos do FGTS.

