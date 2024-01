Inimigo número 1 da conta de luz: esse aparelho dá prejuízo

Durante o verão, quando as temperaturas aumentam e buscamos refúgio na tecnologia para nos refrescar, alguns eletrodomésticos se destacam como os grandes vilões do consumo de energia.

Uma análise revela que, embora dispositivos como televisões e ventiladores sejam comuns, eles são superados por outros aparelhos em termos de consumo de energia.

Escolhendo Eletrodomésticos Eficientes em Energia

Para reduzir o consumo de energia e a conta de luz, a escolha de eletrodomésticos eficientes é fundamental. Antes de comprar um novo aparelho, é importante verificar sua classificação no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO, que indica o nível de eficiência energética do produto.

Eletrodomésticos com classificação A são os mais eficientes, consumindo menos energia para realizar a mesma tarefa. Além disso, optar por modelos mais recentes geralmente significa aproveitar avanços tecnológicos que melhoram a eficiência energética.

Ao comprar um ar-condicionado, por exemplo, escolher um modelo com tecnologia inverter pode resultar em uma redução significativa no consumo de energia, uma vez que esses aparelhos ajustam seu funcionamento para manter a temperatura constante, em vez de ligar e desligar repetidamente.

Além de escolher aparelhos eficientes, o uso responsável e a manutenção adequada são essenciais para manter o consumo de energia baixo.

Inimigo número 1 da conta de luz

O grande campeão indiscutível, responsável pelo maior aumento na conta de luz, é o ar-condicionado. Sua capacidade de resfriar ambientes vem com um custo elevado no consumo de energia, especialmente em períodos de uso intensivo.

Outros aparelhos como freezers, geladeiras e chuveiros elétricos também figuram na lista de vilões do consumo, cada um com suas peculiaridades e desafios em termos de eficiência energética.

Explorando Alternativas Sustentáveis para Resfriamento

Durante os meses mais quentes, reduzir a dependência do ar-condicionado é essencial para um estilo de vida mais sustentável. Uma das alternativas eficazes é o uso de ventiladores de teto ou portáteis, que consomem significativamente menos energia.

Eles podem ser especialmente eficientes quando usados em combinação com outras técnicas de resfriamento, como abrir janelas durante a noite para permitir que o ar fresco circule e fechá-las de manhã para manter o ar frio dentro de casa.

Outra estratégia é o uso de cortinas e persianas para bloquear a luz solar direta durante as horas mais quentes do dia, reduzindo o aquecimento interno. Além disso, a instalação de toldos ou plantação de árvores e arbustos próximos às janelas pode oferecer sombra natural e contribuir para a redução da temperatura interna.

No campo da arquitetura e do design, existem inovações que podem ajudar a manter os ambientes mais frescos sem depender do ar-condicionado. O uso de tintas refletivas de calor nas paredes externas e nos telhados pode diminuir a absorção de calor, mantendo a casa mais fresca.

Além disso, a construção de casas com orientação estratégica, onde janelas e varandas são posicionadas para maximizar a ventilação cruzada natural, pode ser extremamente eficaz.

