Passageiro tenta abrir porta e pular de avião durante o voo

Em um incidente alarmante, um idoso, cuja identidade foi mantida em sigilo, teve que ser contido pela tripulação de um voo da Air Canada. O episódio ocorreu durante um voo que partia de Londres com destino a Toronto, no Canadá.

O passageiro, aparentemente em estado de crise e confusão, tentou abrir a porta do avião enquanto a aeronave estava em altitude de cruzeiro, a mais de 10 mil metros de altura. Este ato preocupante acionou os protocolos de segurança da tripulação, embora a abertura da porta em tal altitude seja tecnicamente impossível devido à pressurização da cabine.

O incidente no voo da Air Canada destaca a importância crítica dos protocolos de segurança em situações de emergência a bordo de aeronaves. (Foto divulgação)

Passageiro tenta abrir porta e pular de avião

O incidente no voo da Air Canada destaca a importância crítica dos protocolos de segurança em situações de emergência a bordo de aeronaves. No caso em questão, a tentativa do passageiro idoso de abrir a porta do avião em pleno voo, embora tecnicamente inviável devido à pressurização da cabine, suscitou uma resposta imediata e eficaz da tripulação.

A situação foi gerida de forma eficaz pela tripulação experiente da Air Canada, que conseguiu conter o idoso e seguir o voo até o destino conforme os procedimentos padrão. Ao pousar no Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, o avião foi recebido por policiais federais.

Foi constatado que o idoso estava em uma crise de confusão mental, sem intenção aparente de provocar a queda da aeronave. Apesar de não ter sido acusado criminalmente, ele foi encaminhado para análise psiquiátrica.

A Air Canada reiterou a segurança de suas aeronaves, esclarecendo que as portas são projetadas para criar uma vedação segura, aproveitando a diferença de pressão interna e externa, e destacou o treinamento e a prontidão de suas tripulações para lidar com tais situações.

Entenda como lidar com essas situações

Em voos, enfrentar situações de confusão mental de passageiros requer uma abordagem calma e estruturada, tanto por parte da tripulação quanto dos outros passageiros. Para a tripulação, é crucial receber treinamento específico sobre como lidar com distúrbios de saúde mental, incluindo técnicas de comunicação tranquilizadoras e métodos de contenção não violentos, se necessário.

A prioridade é manter a segurança de todos a bordo, ao mesmo tempo em que se oferece suporte ao indivíduo em crise. Os passageiros, por sua vez, devem seguir as instruções da tripulação e evitar intervenções que possam escalar a situação.

Manter a calma e não alimentar o pânico são essenciais. Em alguns casos, passageiros com treinamento médico ou psicológico podem oferecer ajuda, mas sempre sob a coordenação da tripulação.

Além do manejo de crises, é importante que as companhias aéreas implementem medidas preventivas e de preparação para lidar com questões de saúde mental. Isso pode incluir avaliações pré-voo mais detalhadas para identificar passageiros que possam necessitar de assistência especial durante o voo. Informações e orientações sobre saúde mental também devem estar disponíveis para passageiros e tripulação, promovendo a conscientização e reduzindo o estigma associado a tais condições.

