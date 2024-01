Touro, Áries, Câncer e Gêmeos em alerta pelo baralho Espanhol nesta semana

O místico baralho espanhol, uma ferramenta tradicional de cartomancia, traz revelações especiais para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta semana. Cada signo recebe uma carta específica, simbolizando previsões e conselhos para os próximos dias.

O místico baralho espanhol, uma ferramenta tradicional de cartomancia, traz revelações especiais para os signos. (foto: jeane de Oliveira/ noticiadamanha.com.br)

Touro, Áries, Câncer e Gêmeos em alerta pelo baralho Espanhol

Áries – Carta 5 de Bastos

Esta carta indica uma fase de atividades bem-sucedidas, trazendo elogios e orgulho. No entanto, é importante ter cuidado com ilusões e conflitos, seja no amor ou relacionados a situações passadas.

Touro – Carta 2 de Ouros

Para Touro, a carta sugere um momento de usar a inteligência, boas relações e diplomacia para superar obstáculos. É um momento de ter confiança no seu potencial.

Veja mais: Chegou a hora destes 2 signos brilharem em 2024

Gêmeos – Carta 9 de Copas

Gêmeos pode esperar abundância e sorte, especialmente nas relações de amizade e amor. Algo que era esperado chegará, trazendo felicidade.

Câncer – Carta 6 de Bastos

Câncer pode enfrentar desafios no trabalho e na carreira. Usar a sabedoria para retomar a segurança e tomar decisões corretas será crucial.

Previsões para os demais signos

Leão – Carta 7 de Espadas

Esta semana, Leão, a carta 7 de Espadas sugere que você esteja atento às decisões que toma. Pode haver situações que exigem cautela e discrição. Evite atitudes impulsivas e pense duas vezes antes de agir. Este é um bom momento para planejar cuidadosamente seus próximos passos.

Virgem – Carta Rei de Copas

Virgem, o Rei de Copas chega trazendo uma onda de estabilidade emocional e sabedoria. Use essa energia para fortalecer seus relacionamentos e oferecer conselhos sábios a quem precisa. Sua habilidade de empatia será uma chave para o sucesso nesta semana.

Libra – Carta 4 de Ouros

Libra, a carta 4 de Ouros indica que você pode estar segurando algo muito firmemente. Seja flexível e aberto a mudanças. Lembre-se de que compartilhar pode trazer mais felicidade do que reter. Este é um momento para avaliar o que realmente vale a pena manter.

Escorpião – Carta Ás de Bastos

Escorpião, o Ás de Bastos traz uma energia de inovação e novos começos. Esta semana é ideal para iniciar novos projetos ou explorar ideias criativas. Sua paixão e determinação estarão em alta, aproveite para canalizá-las em direções produtivas.

Sagitário – Carta 10 de Espadas

Sagitário, a carta 10 de Espadas sugere um período de conclusão e renovação. Algo importante pode chegar ao fim, mas lembre-se, isso abre espaço para novos começos. Encare este período como uma oportunidade de crescimento e transformação.

Capricórnio – Carta Cavaleiro de Copas

Capricórnio, o Cavaleiro de Copas traz um convite para seguir seu coração. Pode ser um momento para expressar seus sentimentos e paixões. Relações amorosas podem florescer, e é uma boa hora para cultivar a arte e a beleza em sua vida.

Aquário – Carta Rainha de Bastos

Aquário, a Rainha de Bastos representa uma liderança carismática e uma visão inovadora. Use suas habilidades naturais para influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Este é um período para assumir a liderança em projetos e inspirar outros com seu entusiasmo.

Peixes – Carta 3 de Copas

Peixes, a carta 3 de Copas sugere celebração, amizade e alegria. Aproveite os momentos felizes com amigos e família. Este é um tempo para apreciar as conexões emocionais e celebrar as pequenas vitórias da vida.

Leia também: Os 3 signos que queimarão seus karmas em janeiro; veja a previsão