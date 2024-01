O alecrim é reconhecido como uma erva de grande valor em diversas tradições e crenças. Conhecida por suas propriedades purificadoras, é frequentemente utilizada em banhos e chás para limpeza e consagração do corpo.

Sensitiva ensina banho de alecrim para tirar energia ruim do corpo | Imagem de Hans por Pixabay

Faça isso para retirar toda energia ruim do corpo

Márcia Fernandes, sensitiva e astróloga, ressalta o uso do alecrim em rituais variados. Seja em homenagens, rituais de purificação ou como proteção contra negatividades, o alecrim é um elemento-chave.

A astróloga aponta ainda que o alecrim é chamado de “erva da alegria”. Suas qualidades não se limitam ao bem-estar e à aromatização de ambientes. Na culinária, seu uso como condimento enriquece diversos pratos.

Márcia explica que tanto as folhas secas quanto as frescas do alecrim são utilizadas no preparo de chás e tinturas. Já as flores são destinadas à produção de óleos essenciais.

Historicamente, o alecrim possui significados simbólicos. Para os romanos, era símbolo de amor e morte, usado como amuleto. Na tradição católica, era empregado como incenso, e muitos acreditam em sua capacidade de afastar o mau-olhado.

Para incorporar o alecrim no cotidiano, segue uma receita de banho que visa despertar a alegria:

Banho de Alecrim para Despertar Alegria

Ingredientes:

2 litros de água

Um punhado de alecrim (cerca de 50 gramas da erva)

Preparo:

Faça um chá de alecrim e deixe-o amornar até atingir a temperatura ambiente. Após o banho de higiene, use o chá de alecrim para banhar-se do pescoço para baixo. É recomendado dormir sem enxaguar o banho. O chá de alecrim também pode ser consumido. É recomendado realizar este tipo de ritual nas terças-feiras.

Como retirar energia ruim com plantas?

Para retirar energia ruim de ambientes usando plantas, é possível recorrer a várias técnicas e espécies conhecidas por suas propriedades de purificação. Aqui estão algumas dicas e métodos:

Usar Plantas Purificadoras de Ar: Algumas plantas são conhecidas por melhorar a qualidade do ar e trazer energias positivas. Exemplos incluem a espada-de-são-jorge, aloe vera (babosa), e a planta-jade. Essas plantas podem absorver toxinas do ar e emitir oxigênio, criando um ambiente mais limpo e positivo. Arranjos de Plantas e Ervas: Fazer arranjos com ervas como alecrim, sálvia, lavanda, e manjericão pode ajudar a purificar o ambiente. Estas ervas são frequentemente associadas à limpeza espiritual e à remoção de energias negativas. Sálvia Branca para Defumar: A defumação com sálvia branca é uma prática comum em muitas culturas para limpeza energética de ambientes. Acenda um maço de sálvia branca e passeie pela casa, permitindo que a fumaça se espalhe por todos os cômodos. Plantas no Quarto para Promover um Sono Tranquilo: Colocar plantas como a lavanda no quarto pode ajudar a promover um sono mais tranquilo e remover energias ruins. A lavanda é conhecida por suas propriedades calmantes e relaxantes. Utilizar Cristais com Plantas: Colocar cristais como ametista ou quartzo rosa perto ou dentro de vasos de plantas pode amplificar as propriedades de purificação das plantas, ajudando na remoção de energias negativas.

Lembre-se de que, além de usar plantas para limpeza energética, é importante manter o ambiente físico limpo e organizado, pois a desordem pode contribuir para a acumulação de energia negativa. É também fundamental cuidar bem das plantas, garantindo que recebam a luz, água e nutrientes adequados para seu crescimento saudável.

