Boa notícia para os concurseiros de plantão! 2024 é o ano dos concursos para milhões de brasileiros – de maneira específica, para os brasileiros formados em medicina.. Este é um momento crucial para médicos interessados em fortalecer sua trajetória profissional no setor público.

Vamos detalhar as informações disponíveis e o que se pode esperar desse processo seletivo.

Concurso INSS 2024 centenas de vagas e mais informações | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, confirmou a realização do concurso até o final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa informação foi compartilhada em vídeo pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. O plano é oferecer vagas gradativamente até 2026, visando uma estruturação eficaz do quadro de servidores. (veja abaixo todos os concursos aguardados para 2024)

O foco será nas regiões brasileiras com maior déficit de servidores, especialmente no Norte e Nordeste. O objetivo é também incentivar a distribuição de profissionais fora das capitais, promovendo uma maior descentralização dos serviços.

Em novembro de 2023, a ministra citou uma previsão de 650 a 660 vagas. O salário para perito médico federal está na casa dos R$ 15.875,99, para uma jornada de 40 horas semanais. Este valor é complementado por um auxílio alimentação de R$ 658 e uma gratificação específica da atividade.

Mais segurança e conforto

Para médicos buscando estabilidade e bons rendimentos no serviço público, este concurso é uma chance inigualável. A carreira oferece não só uma remuneração atraente, mas também a oportunidade de desempenhar um papel vital na previdência social.

Este concurso do INSS para perito médico federal é uma oportunidade singular para médicos. Oferece a chance de atuar em regiões estratégicas do país e de contribuir significativamente para o sistema de previdência social. É essencial ficar atento às novidades relacionadas ao concurso para aproveitar essa oportunidade única.

Quais os concursos previstos para 2024?

Para 2024, estão previstos diversos concursos públicos no Brasil, abrangendo várias áreas e níveis de formação. Aqui estão alguns dos principais concursos anunciados:

Concurso Nacional Unificado (CNU):

Banca organizadora: Fundação Cesgranrio

Vagas: 6.640 para diversas áreas

Níveis: Médio e Superior

Carreiras: Administrativa, TI, Saúde, Fiscal, Educação, Gestão, Contabilidade

Remuneração inicial: Até R$ 22 mil​​.

Concursos em Órgãos Federais e Outras Instituições:

Ministério do Planejamento e Orçamento:

Banca: Cebraspe

Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento

Nível: Superior

Vagas: 100

Remuneração: Até R$ 20.924,80​​.

Ministério Público da União:

Banca: A definir

Cargos: Técnico e Analista do MPU

Nível: Superior

Remuneração: De R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62​​.

Secretaria do Tesouro Nacional:

Banca: FGV

Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle

Nível: Superior

Vagas: 40

Remuneração: R$ 19.197,06​​.

Banco Central do Brasil:

Banca: CEBRASPE

Cargo: Analista

Nível: Superior

Vagas: 100

Remuneração: R$ 20.924,80​​.

Concursos em Diversos Estados:

Polícia Civil do Distrito Federal:

Banca: Cebraspe

Cargo: Agente Policial de Custódia

Nível: Superior

Vagas: 50 + 100 CR

Remuneração: De R$ 11.085,72 a R$ 18.417,51​​.

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal:

Banca: Cebraspe

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Nível: Superior

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.046,84 a R$ 12.082,30; Analista Judiciário: de R$ 13.202,62 a R$ 19.823,62​​.

Além destes, há muitos outros concursos previstos em diversas áreas, incluindo segurança pública, tribunais, e cargos administrativos em diferentes regiões do país. É importante ficar atento aos editais e às datas de inscrição para essas oportunidades.

