PIX e novo saque liberado: FGTS tem 6 conquistas para os trabalhadores

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem sido um importante aliado dos trabalhadores brasileiros, especialmente em momentos de demissão sem justa causa. Agora, com a introdução do FGTS Digital, há uma série de mudanças significativas.

A saber, elas prometem facilitar e agilizar tanto o processo de pagamento por parte dos empregadores quanto o acesso dos trabalhadores a esses recursos. Este sistema digital, que se tornará obrigatório a partir de março, visa simplificar procedimentos e tornar as transações mais rápidas e seguras.

FGTS tem 6 conquistas para os trabalhadores

Data de Vencimento

A nova lei estabelece que o vencimento do FGTS será até o dia 20 do mês seguinte ao da competência. Esta mudança se aplica a todas as declarações realizadas a partir do início da nova lei. A nova regulamentação ajusta a data de vencimento do FGTS para o dia 20 do mês subsequente ao mês trabalhado. Isso proporciona um prazo mais uniforme e previsível para empregadores e facilita o planejamento financeiro.

Obrigações dos Empregadores

A partir de 1º de março, todos os pagamentos deverão ser recolhidos por meio do FGTS Digital. Anteriormente, estes recolhimentos eram realizados através do sistema Conectividade Social da Caixa.

A mudança para o FGTS Digital significa que todos os pagamentos do fundo serão centralizados nessa nova plataforma. Isso elimina a necessidade de usar múltiplos sistemas (como o Conectividade Social), reduzindo a complexidade e melhorando a eficiência.

Pix como Modalidade Única de Recolhimento

Esta inovação permite que os pagamentos do FGTS sejam feitos exclusivamente via Pix, com os boletos contendo um QR Code para facilitar o processo.

A implementação do PIX como única forma de recolhimento moderniza o processo, tornando-o mais rápido e seguro. O uso de QR Code nos boletos facilita ainda mais as transações, integrando-se perfeitamente à era digital.

Integração com eSocial

O FGTS digital será quase totalmente integrado ao eSocial, com o valor do FGTS sendo calculado com base nas informações fornecidas pelos empregadores no sistema unificado. A integração completa com o eSocial significa que as informações sobre o FGTS serão sincronizadas automaticamente com os dados do empregador. Isso reduz a probabilidade de erros e simplifica a administração para as empresas.

Certificado de Regularidade

Qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS terá um impacto imediato, sujeitando o empregador a fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. Esta mudança enfatiza a importância da conformidade. As irregularidades agora terão consequências mais rápidas e diretas, incentivando as empresas a manterem seus pagamentos em dia para evitar problemas legais e de fiscalização.

Alterações na Modalidade Saque-Aniversário

Uma potencial sexta vitória para os trabalhadores está no horizonte. Segundo a CNN Brasil, um projeto de lei do Governo Federal pretende alterar as regras da modalidade saque-aniversário. A mudança propõe que trabalhadores que optaram por essa modalidade tenham o direito de sacar o saldo total em caso de demissão, uma flexibilidade consideravelmente maior do que a regra atual que permite o saque apenas da multa rescisória.

As mudanças trazidas pelo FGTS Digital representam avanços significativos para os trabalhadores brasileiros, oferecendo maior praticidade e segurança nos processos de recolhimento e saque do FGTS. Estas transformações refletem um esforço contínuo em modernizar e simplificar os sistemas de benefícios trabalhistas no Brasil.

