Para colecionadores de moedas e entusiastas numismáticos, a “moeda da onça pintada” é um item de grande interesse. Esta moeda, apesar de não possuir mais valor monetário, destaca-se por sua bela representação de uma onça pintada. Neste artigo, exploramos suas características, história e valor no mercado de colecionadores.

Moeda de Onça Pintada um tesouro que muitos têm e não sabem | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conhecendo a origem da moeda

A moeda de 50 cruzeiros, cunhada em 1994, é conhecida como a “moeda da onça pintada”. Lançada na era dos cruzeiros, pouco antes do real, seu objetivo era conscientizar sobre a ameaça de extinção das onças pintadas. Com uma tiragem de 30 milhões, ela rapidamente se tornou cobiçada por colecionadores.

Produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, a moeda possui 23mm de diâmetro e pesa 3.92gr. Feita de aço inoxidável, tem borda lisa e no reverso, o valor de face e a data. O anverso traz um desenho marcante de uma onça pintada com seu filhote.

A moeda é classificada por especialistas numismáticos em categorias como Muito Bem Conservada (MBC), Soberba e Flor de Cunho. Em 2024, uma moeda Soberba pode alcançar entre R$ 10 e R$ 12, enquanto uma Flor de Cunho varia entre R$ 40 e R$ 60.

Entendendo o seu valor histórico

Além de seu valor numismático, a moeda simboliza a riqueza natural e cultural do Brasil. A onça pintada, ícone da biodiversidade brasileira, chama a atenção para a conservação de espécies ameaçadas.

Para adquirir a moeda, explore casas de moedas especializadas, feiras e eventos numismáticos. Para sua preservação, evite contato direto, proteja de luz e umidade, e armazene em estojos adequados.

A moeda da onça pintada é uma peça de valor inestimável para colecionadores. Representando a fauna brasileira e com significado cultural profundo, ela é um verdadeiro tesouro para quem valoriza a história e a natureza do Brasil.

Afinal, onde vender essas moedas raras?

Vender moedas colecionáveis, como a moeda da onça pintada, pode ser feito em diversos locais especializados. Aqui estão algumas opções para você considerar:

Casas de Moedas e Numismática: Estabelecimentos especializados em numismática geralmente compram e vendem moedas colecionáveis. Eles podem oferecer uma avaliação profissional e justa. Feiras e Eventos de Numismática: Participar de feiras e eventos de colecionadores é uma excelente forma de encontrar compradores interessados. Esses eventos reúnem entusiastas e profissionais do setor. Leilões Online e Offline: Leilões são plataformas ideais para vender moedas raras ou de valor significativo. Você pode optar por leilões online, como eBay, ou leilões físicos especializados. Lojas de Antiguidades: Algumas lojas de antiguidades também lidam com moedas colecionáveis. Elas podem ser uma boa opção, principalmente se a moeda tiver um valor histórico relevante. Sites de Vendas Online: Plataformas como MercadoLivre e OLX permitem que você alcance um público amplo. Certifique-se de detalhar bem a moeda e estabelecer um preço justo. Grupos de Redes Sociais e Fóruns Online: Grupos dedicados à numismática no Facebook, Instagram ou fóruns especializados podem ser locais eficazes para encontrar compradores diretos. Clubes e Associações de Numismática: Associar-se a clubes de numismática pode oferecer conexões valiosas e informações sobre potenciais compradores. Lojas Especializadas em Venda de Colecionáveis: Algumas lojas focadas em colecionáveis (como selos, moedas, cartões postais) podem estar interessadas em adquirir sua moeda.

Antes de vender sua moeda, é importante fazer uma avaliação precisa de seu valor. Isso pode ser feito por meio de um avaliador de moedas profissional ou pesquisando preços recentes de vendas de moedas semelhantes. Além disso, esteja ciente de que a condição da moeda afetará seu valor de mercado. Cuide bem da sua peça para garantir que você obtenha o melhor preço possível.

