Veja se seu CPF está na lista do BB para receber R$ 3.622,23 mais benefícios

O Banco do Brasil (BB) sempre foi reconhecido por ser um dos principais pilares financeiros do país. Certamente, é um banco de grande alcance e com milhões de clientes por aqui.

Recentemente, essa instituição de longa data fez um anúncio animador que pode gerar mudanças significativas na vida financeira de muitos brasileiros. Mais especificamente em dezembro de 2024, foi homologado um resultado muito esperado pelos brasileiros.

Uma grande oportunidade de adquirir mais renda está agora disponível, com um valor estimado de R$ 3.622,23 a ser pago aos favorecidos, e o melhor, esse montante ainda tem a possibilidade de aumentar. Aliás, existem benefícios inclusos no pagamento mensal.

BB divulga novas informações

Ao todo, foram ofertadas 6 mil vagas, incluindo uma lista de espera, O salário inicial previsto para essas vagas é de R$ 3.622,23, além de benefícios, como vale-alimentação bastante generoso.

A seleção dos candidatos se deu por meio de uma prova que ocorreu no meio de 2023. Interessante mencionar que, mesmo que os candidatos não sejam selecionados imediatamente, existe a possibilidade de serem convocados posteriormente, visto que está prevista a formação de um cadastro de reserva.

Isso por que trata-se de um concurso público com validade de 2 anos. Sendo assim, quem estiver entre os 4 mil selecionados, será chamado, mas existe uma lista de 2 mil cadastros de reserva na espera para assumir um cargo técnico no BB.

Vagas para concurso do Banco do Brasil

O concurso público do BB para preenchimento e reserva de vagas no nível inicial da Carreira Administrativa no cargo de Escriturário ocorreu nas dependências dos seguintes estados brasileiros:

Acre (20 vagas para Agente Comercial)

Alagoas (31 vagas para AC)

Amapá (13 vagas para AC)

Amazonas (32 vagas para AC)

Bahia (149 vagas para AC)

Ceará (51 vagas para AC)

Espírito Santo (26 vagas para AC)

Goiás (55 vagas para AC)

Maranhão (70 vagas para AC)

Mato Grosso (50 vagas para AC)

Mato Grosso do Sul (34 vagas para AC)

Minas Gerais (172 vagas para AC)

Pará (72 vagas para AC)

Paraíba (42 vagas para AC)

Paraná (152 vagas para AC)

Pernambuco (72 vagas para AC)

Piauí (39 vagas para AC)

Rio de Janeiro (136 vagas para AC)

Rio Grande do Norte (26 vagas para AC)

Rio Grande do Sul (118 vagas para AC)

Rondônia (27 vagas para AC)

Roraima (09 vagas para AC)

Santa Catarina (78 vagas para AC)

Sergipe (20 vagas para AC)

Tocantins (23 vagas para AC)

São Paulo e Distrito Federal (483 vagas para Agente Comercial e 2 mil vagas para Agente de Tecnologia)

As vagas são destinadas ao profissional de nível médio com disponibilidade de jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Sendo assim, a remuneração é no valor de R$ 3.622,23, além de benefícios como participação nos lucros e resultados, auxílio-creche, auxílio para filho com deficiência, plano odontológico, plano de saúde, acesso a programas de educação e capacitação, vale transporte, e mais.

Requisitos para se candidatar às vagas

O processo ocorreu em quatro etapas: avaliação de conhecimentos, mediante prova objetiva; prova de redação; aferição da veracidade da autodeclaração racial; procedimentos admissionais e perícia médica.

Sendo assim, de acordo com o edital do concurso, para que o indivíduo se torne apto a se inscrever e candidatar às vagas, é preciso que se cumpra uma série de determinações e requisitos exigidos. São eles:

ter sido aprovado em todas as etapas do processo;

ser brasileiro ou português;

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, bem como estar em exercício dos direitos civis e políticos;

possuir, pelo menos, 18 anos completos;

cumprir com os requisitos específicos da vaga requerida;

estar apto física e mentalmente pata o exercício das atividades laborativas do cargo;

não estar em exercício de qualquer outro cargo público remunerado;

ser considerado apto a partir das avaliações médicas admissional;

cumprir as determinações do edital em questão.

Verdadeiro salário do BB para escriturário

Para quem prestou o concurso do BB para escriturário, saiba que podem existir algumas gratificações que aumentam o salário base da carreira.

Os dados foram divulgados por várias pessoas que trabalham no banco, como o Alexandre Fazolli (@alexandrefazolli), que revelou tudo o que o profissional pode receber a mais.

Dessa maneira o salário pode ultrapassar facilmente os R$ 6 mil.

Confira tudo o que o escriturário do Banco do Brasil costuma receber no ano:

Salário-base conforme edital do concurso de escriturário do Banco do Brasil 2023: R$ 3.622,23

Valor de auxílios para alimentação: cerca de R$ 1.800 por mês;

Quem trabalhar como caixa executivo (uma das possibilidades), pode receber mais: R$ 1.400;

Participação nos lucros ou resultados (PLR): cerca de R$ 8 mil a cada 6 meses;

Gratificação por programa de desempenho gratificado (PDG): até duas vezes o salário a cada 6 meses, ou seja, até R$ 7 mil.

Além disso, o cargo conta com:

vale-transporte;

auxílio-creche;

ajuda alimentação/refeição;

auxílio a filho com deficiência;

previdência complementar;

acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e à programas de educação e capacitação;

PLR semestral de quase R$ 8 mil;

Gratificação programa de desempenho gratificado PDG, semestral de quase 2 salários.

Total possível de ganhos diluído no ano: R$ 9 mil por mês.

Lembre-se de que esse valor é variável e pode ser bem menor no início da carreira.