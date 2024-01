PIS/Pasep 50% menor: esse é o grupo de brasileiros que receberá menos

Os trabalhadores brasileiros, já ansiosos pelo abono salarial PIS/Pasep de 2024, podem começar a calcular o valor que receberão. O cálculo é baseado no salário mínimo atual, estabelecido em R$ 1.412 desde janeiro de 2023. Este valor serve como referência para determinar o montante do abono.

PISPasep 50% menor esse é o grupo de brasileiros que receberá menos | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes trabalhadores terão salários alterados

Para calcular o valor do abono, o trabalhador deve considerar o período trabalhado em 2022, o ano de referência para o benefício. O cálculo é feito multiplicando-se o número de meses trabalhados por 1/12 do salário mínimo de 2024.

Isso significa que para cada mês trabalhado, o beneficiário receberá R$ 117,67. Portanto, o valor mínimo do abono é de R$ 117,67 (para um mês trabalhado), enquanto o máximo é de R$ 1.412 (para doze meses de serviço).

A tabela a seguir detalha os valores proporcionais do PIS/Pasep, variando conforme o número de meses trabalhados:

1 mês: R$ 117,67

2 meses: R$ 235,34

3 meses: R$ 353,01

4 meses: R$ 470,68

5 meses: R$ 588,35

6 meses: R$ 706,02

7 meses: R$ 823,69

8 meses: R$ 941,36

9 meses: R$ 1.059,03

10 meses: R$ 1.176,70

11 meses: R$ 1.294,37

12 meses: R$ 1.412

Para ter direito ao PIS/Pasep em 2024, o trabalhador deve atender a certos critérios. Primeiramente, é preciso estar vinculado ao Programa de Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Veja também: Saque de até R$ 6.220,00 da Caixa liberado para quem mora nestas quase 60 cidades do Brasil

Veja como é feito é cálculo

O cálculo para o benefício de 2024 leva em conta as atividades laborais de 2022, devido a um atraso no calendário do abono salarial causado pela pandemia.

Adicionalmente, a elegibilidade ao benefício exige que o trabalhador esteja cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Também é necessário ter trabalhado por no mínimo 30 dias, consecutivos ou não, em 2022 sob regime de pessoa jurídica.

Outro requisito é ter recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base. É fundamental que os dados do trabalhador tenham sido corretamente reportados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Para garantir o recebimento do PIS/Pasep em 2024, os trabalhadores devem estar atentos a esses requisitos e assegurar que todas as informações estejam corretas e atualizadas. O abono salarial representa um suporte financeiro importante, e compreender o processo de cálculo e elegibilidade é essencial para os beneficiários.

Veja também: Ministro quer criar cartão de “benefícios” exclusivo para MEI