O futebol no Brasil transcende o mero status de esporte, tornando-se uma paixão nacional que frequentemente cruza as fronteiras do campo e influencia diversas áreas da vida cotidiana. Um exemplo recente e notável dessa paixão é o caso de Wagner Sant’Anna, um torcedor ardente do Fluminense, que decidiu homenagear seu time de coração de uma maneira bastante singular ao nomear sua filha recém-nascida.

Pai registra filha com nome do time de FUTEBOL e reação da mãe viraliza | Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay

Entenda a história

A história começou quando Wagner, evidenciando seu amor pelo Fluminense, decidiu nomear sua filha de Laura Nense Farias. A reação inicial de sua esposa, Jamylle, foi de incredulidade, pensando tratar-se de uma brincadeira. A surpresa se concretizou quando ela viu a certidão de nascimento da criança, confirmando a escolha incomum do marido.

Jamylle, originalmente torcedora do Vasco da Gama, adotou o Fluminense como seu time após iniciar o relacionamento com Wagner. Durante a gravidez, Wagner já havia sugerido adicionar “Nense” ao nome da criança. Ele também considerou homenagear algum jogador, dependendo do desempenho do time em um jogo chave. Embora a decisão de Wagner tenha sido repentina, Jamylle acolheu a ideia com bom humor.

No entanto, a decisão de Wagner gerou debates na internet, com algumas pessoas criticando a atitude por considerá-la desrespeitosa para com sua esposa. Jamylle, por sua vez, relatou em entrevista ao GE que a escolha do nome foi uma surpresa, mas ela levou a situação na esportiva.

Wagner explicou em entrevista que a ideia de nomear a filha em homenagem ao Fluminense surgiu de brincadeiras sobre nomear a criança após jogadores específicos. Ele decidiu por “Nense” por considerá-lo um nome mais perene e menos sujeito a mudanças, como a transferência de um jogador para outro clube.

Decisão surpreendeu a todos

Além de escolher um nome tão único para a filha, Wagner já planeja introduzir Laura ao mundo do futebol e, especificamente, à torcida do Fluminense. Ele expressou o desejo de levar a filha a quantos jogos for possível, embora reconheça que terá de manejar cuidadosamente a emoção dos jogos enquanto a filha dorme.

Este caso não é apenas uma curiosidade sobre a escolha de um nome, mas um reflexo profundo da cultura futebolística brasileira. A história de Laura Nense Farias simboliza como o futebol está intrinsecamente ligado à identidade e às tradições familiares no Brasil. Enquanto alguns podem ver a escolha do nome como polêmica, para Wagner e sua família, é uma celebração de uma paixão compartilhada e uma forma de perpetuar o amor pelo Fluminense.

Este episódio destaca a maneira como o futebol se entrelaça com as histórias pessoais e familiares, gerando debates, emoções e, acima de tudo, demonstrando como esse esporte é mais do que apenas um jogo para muitos brasileiros. O futebol, no Brasil, é um fenômeno que inspira, une e, às vezes, surpreende, como exemplificado pela escolha de Wagner e Jamylle ao nomear sua filha.

