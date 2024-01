Enchentes são uma das maiores ameaças naturais no Brasil, especialmente nos meses chuvosos. O Corpo de Bombeiros alerta que esses fenômenos podem se desenvolver lentamente ou ocorrer subitamente, causando destruição e perigo para a população.

Enchentes orientações dos Bombeiros são claras sobre o que fazer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes são os perigos das fortes enchentes

Capitão Herbert Meyerhof, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, destaca os perigos das enchentes repentinas, que podem carregar lama, lixo, veículos e até pedras em seu curso, causando estragos significativos. Ele enfatiza a importância de estar ciente dos riscos e saber como agir em tais situações.

É fundamental evitar construir em locais propensos a enchentes. Antes de comprar ou construir um imóvel, é aconselhável investigar a história de enchentes na área, observando marcas nas paredes e consultando vizinhos e órgãos públicos. Se a construção em área de risco for inevitável, deve-se elevar a estrutura acima do nível máximo de enchentes já registrado e reforçar as fundações.

Em áreas propensas a inundações, recomenda-se instalar equipamentos elétricos, como fornos, fogões e painéis elétricos, em locais elevados para prevenir curtos-circuitos e eletrificação da água. É importante que as comunidades dialoguem com órgãos públicos sobre medidas preventivas, como a construção de barragens, açudes ou piscinões. Além disso, a manutenção e limpeza dos sistemas de drenagem devem ser realizadas regularmente.

Veja também: Caixa traz alívio para as vítimas de enchentes: SAQUE de R$ 6.220

O que fazer durante uma enchente? E medidas de segurança

Pessoas em áreas de risco devem se manter informadas por meio de rádio, TV ou internet. Ao menor sinal de inundação, deve-se procurar locais seguros imediatamente, sem esperar por instruções específicas.

Se houver tempo, leve itens essenciais para um local seguro. Desligue a energia elétrica para evitar choques elétricos e feche os registros de água para evitar contaminação. Evite caminhar por águas de enchente e, se necessário, utilize uma vara para verificar a firmeza e profundidade do solo.

Não dirija em áreas inundadas e, se for seguro, abandone o veículo em caso de aumento do nível da água. Dez centímetros de água são suficientes para perder o controle do veículo, e 50 centímetros podem fazê-lo flutuar.

Verifique a qualidade da água potável e a segurança das estruturas antes de retornar para casa. Limpe e desinfete tudo o que foi afetado pela inundação.

Enchentes podem levar à exposição a doenças como diarreia, leptospirose e hepatite A. A médica Isabella Ballalai recomenda cuidados especiais com a água e alimentos, além do uso de botas ou luvas de borracha ao lidar com águas de enchente. É importante vacinar-se contra a hepatite A e tomar medidas para evitar a contaminação por leptospirose.

A conscientização sobre os perigos das enchentes e a preparação adequada são cruciais. As comunidades devem ser educadas sobre como se preparar para enchentes e responder de forma segura e eficaz. A colaboração entre moradores, autoridades locais e serviços de emergência é fundamental para minimizar os riscos associados a esses desastres naturais.

As enchentes representam um risco significativo no Brasil, exigindo conscientização, preparação e ação coordenada para garantir a segurança e o bem-estar da população. Entender os perigos, adotar medidas preventivas e saber como agir durante e após as enchentes pode salvar vidas e reduzir danos materiais. A educação contínua e a colaboração comunitária são essenciais para enfrentar esses desafios naturais com maior eficácia.

Veja o vídeo

Veja também: Carro danificado na enchente? Veja de quem é a culpa e quais seus direitos