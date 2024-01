Brasileiro compra mansão de R$ 120 milhões que ganhou com games

A indústria de games tem sido uma fonte de sucesso e fortuna para muitos ao redor do mundo, e o brasileiro Victor Lazarte é um exemplo emblemático desse fenômeno. Cofundador e ex-CEO da Wildlife Studios, uma das empresas de jogos para celular mais valiosas da América Latina, Lazarte adquiriu recentemente uma mansão estimada em mais de R$ 120 milhões. Localizada no coração do Vale do Silício na Califórnia, a propriedade reflete o impressionante sucesso alcançado por Lazarte no competitivo mercado de jogos.

Victor Lazarte, junto com seu irmão Arthur, fundou a Wildlife Studios em São Paulo em 2010. (Foto divulgação)

Brasileiro compra mansão de R$ 120 milhões

Victor Lazarte, junto com seu irmão Arthur, fundou a Wildlife Studios em São Paulo em 2010. A empresa, responsável pelo desenvolvimento de jogos de sucesso como “Tennis Clash”, “Zooba”, “Sniper 3D” e “Colorfy”, foi avaliada em US$ 3 bilhões no ano passado, tornando-se a empresa de tecnologia mais valiosa do Brasil com grande alcance global.

Lazarte, que agora reside nos Estados Unidos, também atua como investidor e conselheiro da Brex, uma fintech de cartão de crédito corporativo fundada em 2017 por outros brasileiros, Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. Essa aquisição imobiliária não é apenas um marco pessoal para Lazarte, mas também simboliza o potencial extraordinário e as oportunidades ilimitadas no universo dos jogos digitais.

Quem é a Wildlife Studios

A Wildlife Studios, fundada no Brasil em 2010, emergiu como uma das maiores empresas de jogos para dispositivos móveis do mundo, destacando-se por sua combinação de arte, criatividade, ciência de dados e tecnologia de ponta. Com escritórios nos Estados Unidos, Brasil, Argentina e Irlanda, a empresa alcançou uma presença verdadeiramente global, refletindo sua visão e capacidade de inovar e se adaptar em um mercado altamente competitivo.

O sucesso da Wildlife Studios pode ser medido pelo impressionante marco de mais de 3 bilhões de downloads de seus jogos em todo o mundo, atestando a qualidade e a popularidade de seus títulos. Entre seus jogos mais notáveis estão “Tennis Clash”, “Zooba”, “Sniper 3D” e “Colorfy”, cada um alcançando um sucesso retumbante em seu respectivo gênero.

O crescimento da Wildlife Studios é marcado por uma série de marcos importantes. Em 2018, o jogo “Sniper 3D” tornou-se o sétimo mais baixado do mundo, enquanto em 2019, “Zooba” e “Tennis Clash” foram lançados, com este último alcançando o número um em mais de 100 países. A empresa também se destacou em termos de inovação e expansão, com a abertura de novos escritórios em Israel e o anúncio de estúdios afiliados em Los Angeles, Turquia, Finlândia e Estados Unidos. Em 2020, a Wildlife Studios recebeu um financiamento significativo que elevou sua avaliação para US$ 3 bilhões, consolidando ainda mais sua posição como líder na indústria de jogos móveis.

Oportunidades Lucrativas no Mundo dos Games

A indústria de games, um setor em constante expansão e inovação, oferece múltiplas oportunidades para geração de renda e carreiras promissoras. Desde o desenvolvimento de jogos até o competitivo mundo do e-sports, existem várias maneiras pelas quais indivíduos e empresas podem capitalizar nesse mercado.

Uma das formas mais diretas de ganhar dinheiro com games é através do desenvolvimento e venda de jogos independentes. Com plataformas como Steam e App Store, desenvolvedores de pequeno e médio porte podem alcançar uma audiência global. Além disso, a transmissão de jogos em plataformas como Twitch e YouTube tornou-se uma carreira viável, com streamers ganhando através de assinaturas, doações e patrocínios.

Outra área lucrativa é o e-sports, um segmento que tem visto um crescimento exponencial em popularidade e investimento. Jogadores profissionais podem ganhar prêmios significativos em torneios, além de contratos de patrocínio e merchandising.

Além disso, a criação de conteúdo relacionado a games, como análises, tutoriais e notícias, também pode ser monetizada através de publicidade e parcerias. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais a indústria de jogos oferece oportunidades para empreendedores, criadores e entusiastas transformarem sua paixão em uma fonte lucrativa de renda.

