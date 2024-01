Você pode ter direito ao CadÚnico com benefícios e não sabia

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma ferramenta vital para identificar famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil, sendo um pré-requisito para diversos programas assistenciais do governo. Em 2024, o CadÚnico passa por atualizações importantes, refletindo as mudanças no salário mínimo e nas políticas sociais. Entender quem está elegível para o cadastro e como atualizar suas informações é essencial para garantir o acesso aos benefícios disponíveis.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é a porta de entrada para uma variedade de benefícios assistenciais destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Elegibilidade e Inscrição no CadÚnico 2024

O CadÚnico é destinado a famílias de baixa renda, com renda bruta mensal familiar que não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa. Em 2024, isso se traduz em um valor inferior a R$ 218 por membro da família. Pessoas que moram sozinhas ou em situação de rua também são elegíveis para o cadastro.

O processo de inscrição exige a presença física em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para registrar todos os membros da família. É importante designar um membro responsável pela família, preferencialmente uma mulher, com pelo menos 16 anos de idade e portadora do CPF ou título de eleitor.

Como Atualizar as Informações no CadÚnico

Manter as informações atualizadas no CadÚnico é crucial para evitar bloqueios ou suspensão de benefícios. Para consultar e atualizar o cadastro, os beneficiários podem acessar o site do Ministério da Cidadania ou utilizar o aplicativo oficial do Cadastro Único disponível para Android e iPhone.

Além disso, é possível entrar em contato pelo telefone 0800 707 2003. Vale ressaltar que a verificação cadastral agora incide sobre famílias com renda informada no CadÚnico igual ou inferior a meio salário mínimo. A atualização das informações pode ser feita também presencialmente nos CRAS.

Benefícios do CadÚnico

Estar cadastrado no CadÚnico pode habilitar cidadãos e suas famílias a uma série de programas governamentais que oferecem suporte em diferentes áreas, desde assistência financeira até programas educacionais e de saúde. Vamos explorar alguns dos principais benefícios que podem ser acessados através do CadÚnico:

Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família): Oferece assistência financeira para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Tarifa Social de Energia Elétrica: Proporciona descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. Programa Minha Casa Minha Vida: Facilita o acesso à moradia, principalmente para famílias de renda mais baixa. Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental): Benefício voltado para famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas de conservação ambiental ou de uso sustentável. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI): Destinado a prevenir e erradicar o trabalho infantil, oferecendo assistência às famílias e educação para as crianças. Benefício de Prestação Continuada (BPC): Auxílio financeiro para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade com renda familiar baixa. Programas de Assistência à Saúde: Inclui diversos programas do Sistema Único de Saúde (SUS) que são focados em famílias de baixa renda. Acesso a Programas Educacionais: Como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que oferece cursos de capacitação profissional.

Estar inscrito no CadÚnico é fundamental para que as famílias elegíveis possam ter acesso a esses benefícios, que desempenham um papel crucial em melhorar as condições de vida e proporcionar mais oportunidades para o desenvolvimento social e econômico.

