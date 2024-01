Pix mais BÔNUS: As 3 maiores alegrias do Bolsa Família nesta semana

O ano de 2024 trouxe três grandes vitórias para os beneficiários do Bolsa Família, um marco na política social brasileira. Com o objetivo de auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade de forma mais eficaz, o programa sofreu aprimoramentos significativos, incluindo a implementação do valor base do benefício de R$ 600 e a inclusão do Pix como forma de pagamento. Vamos detalhar as novidades do Bolsa Família em 2024, enfatizando as mudanças que impactam diretamente os beneficiários do programa.

Principais Mudanças no Bolsa Família em 2024

O grande destaque é a inclusão do Pix como forma de pagamento, trazendo mais agilidade e comodidade para os beneficiários. O sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central permite que os valores sejam transferidos e disponibilizados de forma mais rápida e segura, beneficiando milhões de famílias que dependem desse suporte financeiro.

Outro avanço importante foi a implementação do valor base de R$ 600, garantindo que ninguém receba menos do que este valor. Além disso, foram introduzidos benefícios adicionais que aumentam o valor recebido pelas famílias. Estes incluem: o Benefício de Primeira Infância, de R$ 150,00 mensais para crianças de até 6 anos; o Benefício Variável Familiar, de R$ 50,00 mensais, para gestantes, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos; e o Benefício Variável Familiar Nutriz, de R$ 50,00 mensais, para bebês de até 6 meses.

Calendário de Pagamento

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2024 foi divulgado, com repasses ocorrendo conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário titular. As datas variam do dia 18 de janeiro ao dia 31 de janeiro, facilitando o planejamento financeiro das famílias beneficiárias.

Confira lista completa das datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de janeiro de 2024, baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário titular:

Último dígito do NIS 1: Pagamento em 18 de janeiro Último dígito do NIS 2: Pagamento em 19 de janeiro Último dígito do NIS 3: Pagamento em 22 de janeiro Último dígito do NIS 4: Pagamento em 23 de janeiro Último dígito do NIS 5: Pagamento em 24 de janeiro Último dígito do NIS 6: Pagamento em 25 de janeiro Último dígito do NIS 7: Pagamento em 26 de janeiro Último dígito do NIS 8: Pagamento em 29 de janeiro Último dígito do NIS 9: Pagamento em 30 de janeiro Último dígito do NIS 0: Pagamento em 31 de janeiro

As mudanças implementadas no Bolsa Família em 2024 representam significativas vitórias para os beneficiários do programa. Com o valor base de R$ 600, a inclusão do Pix como forma de pagamento e os benefícios adicionais, o programa reforça seu papel vital no apoio às famílias em vulnerabilidade social no Brasil. Estas melhorias não apenas proporcionam um suporte financeiro mais robusto, mas também garantem uma maior eficácia e agilidade na distribuição dos benefícios, contribuindo para o bem-estar e a segurança financeira das famílias mais necessitadas.

