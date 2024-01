Vai marcar um ENCONTRO? Horóscopo revela o melhor dia

À medida que 2024 se desenrola, os astros sussurram conselhos amorosos para cada signo, prometendo revelar os dias mais auspiciosos para encontros românticos. Os movimentos planetários deste ano, incluindo eclipses e a passagem de Vênus pelos signos, desenham um cenário favorável para o amor. Neste artigo, mergulhamos nas previsões astrológicas para descobrir os dias mais propícios para encontros amorosos de cada signo, oferecendo uma bússola celestial para os corações em busca de romance em 2024.

Melhores Datas para marcar um ENCONTRO em 2024

Áries (21 de março a 19 de abril)

Para Áries, Vênus em Áries de 05/04 a 29/04 torna-os magnéticos, atraindo oportunidades românticas. Outro período favorável para o amor é de 11/07 a 04/08, quando Vênus reforça as oportunidades românticas.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Taurinos encontrarão sedução e charme com Vênus em Touro de 29/04 a 23/05. Os eclipses de 17/09 e 02/10 também prometem um período frutífero para experiências amorosas.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Gêmeos terão chances de novos começos amorosos, especialmente em 25/03 e 08/04. Outro momento ideal para romance é quando Vênus transita por Gêmeos de 23/05 a 17/06.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Cancerianos terão um aumento no magnetismo pessoal com Vênus em Câncer de 17/06 a 11/07, favorecendo novos romances e flertes.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Leão experimentará paixão e criatividade no amor, com destaque para o período de 11/07 a 04/08, quando Vênus estará em Leão.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Virginianos terão uma fase de carisma e atração entre 04/08 e 29/08, com Vênus em Virgem, favorecendo relacionamentos mais autênticos.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Para Libra, os eclipses de 26/03 e 08/04 podem trazer novos começos e reflexões sobre relacionamentos. Vênus em Libra ressalta a busca por amor equilibrado.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpião terá oportunidades para transformações significativas no amor, com destaque para o eclipse lunar em 17/09.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sagitário deve se preparar para aventuras amorosas, especialmente a partir de 25/05, com Júpiter em Gêmeos, trazendo multiplicidade de opções românticas.

Capricórnio (23 de janeiro a 16 de março)

Capricornianos terão uma fase de charme e oportunidades amorosas, principalmente com Vênus em Capricórnio. O período de 17/06 a 11/07 também é promissor para aprofundar relacionamentos existentes ou buscar novos laços sérios.

Aquário (16 de fevereiro a 11 de março)

Aquarianos encontrarão momentos propícios para iniciar novos relacionamentos apaixonados ou reacender a chama em relações atuais, especialmente com Vênus em Aquário. A partir de 25/05, Vênus e Júpiter trazem foco nas paixões de Aquário.

Peixes (25 de maio em diante)

Peixes terão várias oportunidades para fortalecer vínculos amorosos e iniciar novos romances, especialmente com Vênus em Peixes de 11/03 a 05/04. O período de 04/09 a 04/11 com Marte em Peixes suscita paixão e oportunidades de novos romances.

As previsões astrológicas para 2024 oferecem um guia valioso para os melhores dias de amor para cada signo. Seja buscando iniciar um novo relacionamento, reacender um antigo ou simplesmente explorar conexões mais profundas, os astros oferecem momentos ideais para cada signo. Com essa orientação celestial, 2024 promete ser um ano de possibilidades amorosas emocionantes, alinhadas com as energias cósmicas e individuais de cada signo.

