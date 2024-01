Caixa libera saque imediato de até R$ 6,2 mil; veja lista de CPFs

Uma notícia de grande impacto para muitos brasileiros foi divulgada recentemente: a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para novos municípios afetados por desastres naturais em todo o Brasil. Esta iniciativa é uma resposta direta às necessidades financeiras urgentes de trabalhadores com carteira assinada.

Os trabalhadores de carteira assinada que vivem nas regiões afetadas por desastres naturais têm direito a solicitar o saque calamidade do FGTS. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Caixa libera saque imediato

O anúncio da Caixa representa uma medida de suporte crucial para aqueles que se encontram em uma situação vulnerável devido a desastres naturais. O FGTS, um recurso crucial para os trabalhadores brasileiros, visa proporcionar assistência financeira em situações de emergência, como as causadas por desastres naturais.

Com o valor do saque limitado a R$ 6.220,00 por evento caracterizado como desastre natural, esta iniciativa não apenas proporciona um alívio financeiro imediato, mas também reflete o compromisso do governo em apoiar seus cidadãos em tempos de crise.

Além disso, o prazo estendido de 90 dias para a solicitação do saque após a publicação da portaria torna o processo mais acessível, garantindo que mais trabalhadores possam se beneficiar desta ajuda. Vamos explorar mais detalhadamente como os trabalhadores podem fazer uso deste benefício vital.

Quem Tem Direito ao Saque

Os trabalhadores de carteira assinada que vivem nas regiões afetadas por desastres naturais têm direito a solicitar o saque calamidade do FGTS. O governo federal identificou 18 municípios adicionais onde os trabalhadores estão agora elegíveis para este saque.

As regiões incluem diversos estados como Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Este saque é uma resposta às fortes chuvas e outros desastres naturais que impactaram essas áreas.

O valor do saque é limitado a R$ 6.220,00 por evento de desastre natural. Importante destacar que, se não retirado até o final do prazo estabelecido, o valor volta a ser bloqueado no FGTS. Além disso, o saque calamidade só pode ser solicitado uma vez a cada 12 meses, evitando abusos do sistema e garantindo que os recursos sejam destinados a quem realmente necessita.

Processo de Solicitação e Documentação

Para solicitar o saque calamidade do FGTS, os trabalhadores devem seguir alguns passos simples através do aplicativo FGTS. Após acessar o app, é necessário selecionar a opção de saque para calamidade pública, escolher a cidade em estado de calamidade, fornecer os dados solicitados e enviar os documentos necessários. Uma conta bancária no nome do solicitante deve ser informada para o recebimento do valor.

Os documentos necessários incluem identidade (RG, CNH ou passaporte), comprovante de residência e, em alguns casos, documentos adicionais podem ser solicitados pela Caixa Econômica. É vital que os documentos estejam atualizados e bem conservados para serem aceitos.

A liberação do saque calamidade pelo FGTS é uma medida de grande importância para aliviar a carga financeira dos trabalhadores afetados por desastres naturais no Brasil. Este benefício não só fornece um suporte financeiro imediato, mas também reforça o papel do FGTS como um fundo de emergência para os trabalhadores.

