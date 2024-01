Nova fase de consulta? Mais de R$ 7 BILHÕES foram esquecidos e podem ser sacados pelos brasileiros

Você sabia que mais de R$ 7 bilhões em recursos financeiros esquecidos aguardam ser resgatados pelos brasileiros? De acordo com informações recentes do Banco Central (BC), até o final de novembro, um montante impressionante de R$ 7,51 bilhões ainda não havia sido retirado pelo público. Esses valores, esquecidos no sistema financeiro, fazem parte do Sistema de Valores a Receber (SVR), que até o momento devolveu R$ 5,55 bilhões de um total de R$ 13,06 bilhões disponibilizados pelas instituições financeiras.

Mas, afinal, como você pode verificar se tem valores a receber e como proceder para resgatá-los? Neste artigo, vamos explorar como acessar esses recursos e garantir que você não perca o que é seu por direito.

Essas diferentes fontes de dinheiro esquecido ou não reclamado representam uma oportunidade valiosa para os brasileiros incrementarem suas finanças. Ficar atento e buscar esses recursos pode fazer uma diferença significativa no orçamento pessoal ou familiar. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Nova fase de consulta: Valores Esquecidos podem ser sacados pelos brasileiros

Para saber se você possui valores a serem resgatados, é necessário acessar o SVR, que foi reaberto em março de 2023 após quase um ano fora de operação. O sistema, agora com novas funcionalidades, permite o resgate de valores inclusive de pessoas falecidas, acessíveis a herdeiros e representantes legais.

A grande maioria dos beneficiários possui direito a quantias menores – cerca de 63,38% têm até R$ 10 a receber, enquanto valores entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 25,21% dos correntistas. No entanto, todos os valores são importantes e devem ser resgatados.

O processo de resgate foi simplificado com a inclusão de novos recursos e uma sala de espera virtual, permitindo a consulta no mesmo dia para todos os usuários, sem a necessidade de um cronograma por ano de nascimento ou fundação da empresa.

Para resgatar, basta acessar o SVR e seguir as instruções. É importante estar atento aos golpes, pois o Banco Central alerta que todos os serviços são gratuitos e não envolve o envio de links ou solicitação de dados pessoais. Em caso de dúvidas, contate diretamente a instituição financeira mencionada na consulta do sistema.

Veja também: Saque imediato de R$ 2.900 entra na última semana na Caixa

Outras Fontes de Dinheiro Esquecido: Onde Mais Buscar?

Além dos recursos esquecidos no SVR, os brasileiros podem ter outras fontes de dinheiro não reclamado, muitas vezes sem sequer saber. Uma dessas fontes é a restituição do imposto de renda. Muitos contribuintes acabam caindo na malha fina e, após a correção das declarações, podem ter valores a receber. Verificar a situação junto à Receita Federal e corrigir pendências pode resultar em um retorno financeiro inesperado.

Outra fonte significativa é o resgate do PIS/Pasep. Muitos trabalhadores ainda não reivindicaram seu direito ao abono salarial, deixando uma quantia considerável disponível para saque. Conferir a elegibilidade para esse benefício é uma ação simples, que pode resultar em um incremento financeiro.

Para os residentes de São Paulo, o programa Nota Fiscal Paulista é uma excelente oportunidade para recuperar uma parte do ICMS recolhido. Incluir o CPF na nota fiscal pode render créditos e prêmios, que permanecem disponíveis por um ano. Além disso, o saque-aniversário do FGTS é uma opção atrativa para os trabalhadores que desejam acessar parte do saldo de suas contas no mês de seu aniversário.

Veja também: Saque do FGTS: notícia traz alívio e alegria para o trabalhador