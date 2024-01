WhatsApp: NOVA ferramenta lançada; já viu?

O WhatsApp, sempre na vanguarda da inovação, acaba de lançar uma nova funcionalidade que promete revolucionar a forma como interagimos com mensagens de voz. Batizada de “Mensagens Fantasmas”, essa ferramenta oferece aos usuários a opção de enviar mensagens de voz que podem ser ouvidas apenas uma vez antes de desaparecerem, elevando a privacidade a um novo patamar.

Estas atualizações mostram o esforço contínuo do WhatsApp para melhorar a experiência do usuário, adaptando-se às novas tendências e necessidades de comunicação digital. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

NOVA ferramenta do WhatsApp

Em um mundo onde a privacidade digital é cada vez mais valorizada, o WhatsApp dá um passo à frente com seu mais recente recurso: as mensagens de voz de reprodução única. Semelhante ao recurso de visualização única para imagens e vídeos lançado anteriormente, essa nova funcionalidade permite enviar mensagens de voz que se autodestroem após serem ouvidas, garantindo que informações sensíveis não fiquem armazenadas ou possam ser encaminhadas indevidamente.

A nova funcionalidade do WhatsApp, apelidada de “Mensagens Fantasmas”, é acessível tanto em dispositivos Android quanto em iOS. Os usuários agora podem gravar mensagens de voz e selecionar a opção de reprodução única antes de enviá-las.

Este recurso é ideal para compartilhar informações que requerem um alto nível de confidencialidade, pois as mensagens desaparecem após a primeira audição. A introdução deste recurso reflete a contínua evolução do WhatsApp para atender às expectativas de privacidade de sua base global de usuários e representa um equilíbrio entre conveniência e segurança nas comunicações digitais.

Perspectivas para o Futuro do WhatsApp

Ao longo de 2023, o WhatsApp testou várias novas funcionalidades, incluindo a transcrição de áudios, criação de figurinhas via inteligência artificial, e filtros para separar conversas pessoais das profissionais. Aqui estão algumas das principais atualizações que marcaram o aplicativo durante o ano:

Mensagens de Voz de Reprodução Única: O WhatsApp introduziu um recurso que permite aos usuários enviar mensagens de voz que podem ser ouvidas apenas uma vez antes de serem automaticamente excluídas, aumentando a privacidade nas comunicações. Transcrição de Áudio: Foi testada a funcionalidade que permite a transcrição de mensagens de voz, facilitando a compreensão e acessibilidade das mensagens sem a necessidade de ouvi-las. Figurinhas Geradas por Inteligência Artificial: A integração da IA permitiu a criação de figurinhas personalizadas, oferecendo aos usuários uma forma mais divertida e interativa de se expressar. Novo Tipo de Status para Publicar Textos: Esta atualização possibilitou aos usuários a publicação de status em formato de texto, ampliando as opções de compartilhamento de conteúdo no aplicativo. Exibição de Mensagens Antigas para Novos Membros de Grupos: O WhatsApp testou uma função que permitiria aos novos membros de um grupo ver as mensagens antigas, aumentando a continuidade e o contexto nas conversas de grupo.

Entre os projetos em desenvolvimento, há a integração com outros aplicativos de mensagens prevista para março de 2024, além de funcionalidades como compartilhamento de músicas durante chamadas de vídeo e exibição de mensagens antigas para novos membros do grupo que estão em fase de teste. É importante manter o aplicativo atualizado para não perder as novidades que serão lançadas em 2024.

