Hábito nocivo de muitas pessoas pode diminuir o tamanho do cérebro

Você sabia que além de afetar pulmões e coração, o cigarro também tem um impacto significativo no seu cérebro? Um estudo recente mostra como o tabagismo pode literalmente encolher o cérebro, aumentando o risco de Alzheimer. Vamos mergulhar nesse tema e entender melhor os perigos ocultos do cigarro.

Os Efeitos Ocultos do Cigarro no Cérebro

Em janeiro de 2024, pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis, EUA, trouxeram à tona um aspecto frequentemente negligenciado dos malefícios do cigarro. Ao analisar tomografias cerebrais e históricos de tabagismo de 32.094 participantes, descobriram que fumar um maço por dia está associado a um volume cerebral menor. A cada ano adicional de tabagismo, essa redução só aumenta.

A pesquisa, publicada na Biological Psychiatry Global Open Science, indica que idosos que fumam estão mais suscetíveis a desenvolver Alzheimer e outras formas de demência. Isso se deve à deterioração nas áreas de substância cinzenta e branca do cérebro. De fato, 14% dos casos globais de Alzheimer estão associados ao hábito de fumar.

Apesar de não ser possível reverter os danos causados, há uma luz no fim do túnel. Abandonar o hábito de fumar pode prevenir perdas adicionais de tecido cerebral. Yoonhoo Chang, estudante da Universidade de Washington e primeiro autor do estudo, ressalta que, embora não possamos desfazer o passado, podemos evitar danos futuros.

Impactos do Tabagismo Além do Cérebro

O cigarro, um vilão multifacetado, não se limita a prejudicar apenas o cérebro. Ele é um agressor implacável que afeta quase todos os órgãos do corpo, provocando uma série de doenças graves. Dentre as mais conhecidas, estão as doenças cardiovasculares. Fumar aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Além disso, o tabagismo está diretamente ligado a diversos tipos de câncer, incluindo pulmão, boca, laringe, esôfago e estômago. A longo prazo, o fumo pode deteriorar a saúde geral, reduzindo a qualidade e a expectativa de vida.

Além dos efeitos físicos, o tabagismo também exerce um impacto profundo na saúde mental e no bem-estar social. Fumantes frequentemente lutam contra a dependência, que pode levar a ansiedade e depressão.

O isolamento social também é um problema comum, pois o odor do cigarro e a necessidade constante de fumar podem afastar amigos e familiares. Economicamente, o custo contínuo da compra de cigarros pode se tornar um fardo financeiro significativo. O tabagismo, portanto, é uma ameaça multifacetada, prejudicando a vida em várias frentes.

