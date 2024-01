Valores e datas: PIS/Pasep 2024 pode pagar mais de R$ 1,4 MIL

O PIS/Pasep 2024 promete ser um alento financeiro para muitos trabalhadores brasileiros, com pagamentos que podem ultrapassar R$ 1.400,00. Este benefício anual, destinado a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos, é um importante complemento de renda, especialmente em um período econômico desafiador. Neste artigo, vamos explorar as regras, valores e datas de pagamento do PIS/Pasep para 2024, oferecendo informações claras e precisas para quem espera por este benefício.

Os valores a serem pagos no PIS/Pasep em 2024 são proporcionais ao tempo de serviço em 2022. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Detalhes do Pagamento do PIS/Pasep 2024

Para 2024, o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep será destinado aos trabalhadores que estiveram em atividade formal durante o ano de 2022. A liberação dos recursos começará em 15 de fevereiro, com os pagamentos sendo realizados conforme o mês de nascimento para o PIS e de acordo com o número final de inscrição para o Pasep.

O valor do benefício varia conforme os meses trabalhados durante o ano. Aqueles que trabalharam durante todo o ano de 2022 receberão um pagamento equivalente a um salário mínimo, que atualmente está fixado em R$ 1.412,00. Por exemplo, um mês trabalhado corresponde a R$ 117,67, enquanto 12 meses de trabalho garantem o valor integral do salário mínimo, R$ 1.412,00. Essa proporcionalidade é uma forma justa de recompensar o tempo de contribuição de cada trabalhador ao longo do ano.

Como Acessar o Benefício do Abono Salarial

Para ser elegível ao abono salarial do PIS/Pasep, o trabalhador deve ter recebido até dois salários mínimos mensais e manter seus dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Os pagamentos do PIS para trabalhadores de empresas privadas serão realizados pela Caixa Econômica Federal, começando no mês de aniversário do beneficiário.

Já o Pasep, destinado a servidores públicos, será pago pelo Banco do Brasil. Os trabalhadores que possuem conta nos bancos receberão os valores diretamente em suas contas, enquanto os demais poderão acessar o benefício através da poupança social digital ou realizar transferências nos terminais de autoatendimento.

Calendário de Pagamento do PIS/Pasep 2024

É crucial estar atento ao calendário de pagamento para não perder as datas. Para o PIS, o cronograma é o seguinte: nascidos em janeiro receberão a partir de 15 de fevereiro, seguidos pelos demais meses consecutivamente. Para o Pasep, os pagamentos seguirão a numeração final da inscrição, começando também em 15 de fevereiro. Manter-se informado sobre estas datas ajuda a planejar melhor o uso desse benefício.

Calendário de Pagamento do PIS 2024 (Trabalhadores de Empresas Privadas)

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto

Calendário de Pagamento do PASEP 2024 (Servidores Públicos)

Final da inscrição 0: a partir de 15 de fevereiro

Final da inscrição 1: a partir de 15 de março

Finais da inscrição 2 e 3: a partir de 15 de abril

Finais da inscrição 4 e 5: a partir de 15 de maio

Finais da inscrição 6 e 7: a partir de 17 de junho

Final da inscrição 8: a partir de 15 de julho

Final da inscrição 9: a partir de 15 de agosto

Este ano, o PIS/Pasep surge como um importante suporte financeiro para milhões de trabalhadores brasileiros. Compreender os detalhes deste benefício é fundamental para garantir que você receba o que tem direito e possa planejar melhor o seu orçamento. Fique atento ao calendário e certifique-se de que suas informações estão atualizadas para receber seu abono salarial sem contratempos.

