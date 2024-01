10 MIL vagas em curso EAD de tecnologia são liberadas pelo MEC; veja como aproveitar

Recentemente, o Ministério da Educação (MEC) anunciou uma excelente oportunidade para entusiastas e profissionais da área de tecnologia: a liberação de 10 mil vagas para um curso de Tecnologias Digitais, totalmente gratuito e oferecido na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Este curso promete ser um divisor de águas para quem busca ampliar seus conhecimentos e habilidades no mundo digital. Vamos explorar o que este curso tem a oferecer e como você pode se beneficiar dele.

10 MIL vagas em curso EAD, conheça

O curso “Tecnologias Digitais: Ferramentas para Criatividade e Aprendizagem” é hospedado na plataforma AVAMEC, conhecida por sua qualidade e flexibilidade de ensino. Com uma carga horária total de 180 horas, o curso é dividido em oito módulos, abrangendo diversos aspectos do universo digital. Um dos grandes atrativos deste curso é a sua abordagem assíncrona, permitindo que os alunos acessem as aulas a qualquer hora e de qualquer lugar, desde que tenham acesso à internet. Essa flexibilidade é ideal para aqueles que têm uma rotina agitada, mas estão determinados a aprimorar suas competências digitais.

O curso oferece um conteúdo rico em tecnologias digitais, incluindo a produção de vídeos, podcasts, transmissão ao vivo no YouTube, e até mesmo a criação de jogos educativos. O objetivo é formar profissionais capacitados a operar e implementar ferramentas digitais de maneira eficaz. Além de aprimorar habilidades técnicas, o curso também foca em desenvolver estratégias didáticas inovadoras, estimulando o desenvolvimento de uma aprendizagem criativa e contextualizada.

Como se Inscrever e Obter Certificação

Para se inscrever, basta acessar o site da AVAMEC e iniciar o curso imediatamente. O tempo mínimo para conclusão é de 30 dias, e o máximo de 320 dias. O processo de avaliação inclui questões de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, sendo necessário acertar pelo menos 60% das questões para obter o certificado. Este curso não só oferece um certificado valorizado, mas também a flexibilidade de aprender de qualquer lugar, a qualquer momento.

Esta é, sem dúvida, uma oportunidade imperdível para quem deseja se destacar no campo das tecnologias digitais. Com a demanda crescente por profissionais qualificados nesta área, o curso oferecido pelo MEC pode ser o seu trampolim para uma carreira de sucesso.

Demais cursos disponíveis

É importante destacar que a plataforma AVAMEC costuma oferecer cursos nas seguintes áreas:

Educação Básica e Continuada: Cursos voltados para professores, coordenadores pedagógicos e gestores educacionais. Tecnologia e Inovação: Programas que abordam o uso de tecnologias em sala de aula e para o desenvolvimento de habilidades digitais. Desenvolvimento Profissional: Cursos destinados ao aprimoramento de competências profissionais em diversas áreas.

Recomendamos visitar regularmente o site da AVAMEC para conferir as atualizações e novos cursos disponíveis. Esta é uma oportunidade valiosa para quem busca crescimento pessoal e profissional através de cursos flexíveis e acessíveis. Mantenha-se informado e aproveite as oportunidades que a plataforma oferece!

