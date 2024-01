Comunicado NACIONAL: valor da contribuição mensal do MEI mudou

Atenção, Microempreendedores Individuais (MEI)! Uma mudança importante para 2024 chegou: o valor da contribuição mensal foi ajustado. Com o reajuste do salário mínimo, agora os MEIs terão novos valores para contribuir mensalmente. Essa mudança afeta diretamente a rotina financeira e a organização dos microempreendedores. Vamos mergulhar nos detalhes e entender como essas mudanças podem impactar você e seu negócio.

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é um elemento fundamental na vida dos Microempreendedores Individuais (MEIs). (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Valor da contribuição mensal do MEI mudou

Com o aumento do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412, a contribuição mensal para os MEIs subiu em 2024. Para a maioria, o valor passou de R$ 66 para R$ 70,60, representando 5% do salário mínimo. Já para o MEI caminhoneiro, a contribuição, que é 12% do salário mínimo, aumentou de R$ 158,40 para R$ 169,44.

O pagamento dessa taxa é essencial para garantir benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, entre outros. O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é um elemento fundamental na vida dos Microempreendedores Individuais (MEIs). Este documento é a guia de pagamento mensal que consolida os tributos e contribuições devidos pelos MEIs em um único boleto.

A principal importância do DAS para os MEIs reside no fato de que, através dele, esses empreendedores cumprem suas obrigações fiscais e previdenciárias de forma simplificada e unificada. Ao pagar o DAS em dia, o MEI garante não apenas sua regularidade fiscal, mas também sua elegibilidade a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade, entre outros.

Além disso, manter o pagamento do DAS em dia é crucial para evitar multas, juros e outros problemas legais, mantendo a saúde financeira e a boa reputação do negócio no mercado. Portanto, o DAS não é apenas uma obrigação, mas uma peça-chave para a estabilidade e o crescimento sustentável dos microempreendedores no Brasil.

Veja também: Começou! Novo salário mínimo muda tudo: MEI, INSS, CadÚnico e mais

Quando e Como Pagar

O DAS vence todo dia 20 de cada mês e pode ser emitido diretamente no portal do Simples Nacional ou pelo app MEI, disponível para iOS e Android. As opções de pagamento incluem boleto, PIX, débito automático, entre outras. Além disso, os MEIs devem estar atentos a outras obrigações e datas importantes em 2024, como a adesão ou regularização no Simples Nacional, a entrega da declaração anual e a emissão de notas fiscais.

Mantenha-se Regularizado

O prazo para aderir ou regularizar-se no Simples Nacional é até 31 de janeiro. Este regime tributário simplificado é voltado para pequenas empresas e MEIs com faturamento anual de até R$ 81 mil. A declaração anual do MEI, que deve ser feita até 31 de maio, é outra etapa crucial para manter a regularidade do seu negócio. Lembre-se de preencher mensalmente o relatório das receitas brutas obtidas para facilitar essa declaração.

Desde setembro de 2023, a emissão de notas fiscais eletrônicas pelos MEIs é feita pelo sistema nacional, e não mais pelos sites das prefeituras. É obrigatório emitir nota fiscal em negociações com pessoas jurídicas e opcional para vendas ou serviços prestados a pessoas físicas.

Manter-se atualizado e regularizado é essencial para garantir a continuidade e o sucesso do seu negócio como MEI. Com essas informações em mãos, você está pronto para se adaptar às novas regras e contribuições, assegurando não só a conformidade com as obrigações fiscais, mas também o acesso a benefícios importantes para a sua jornada empreendedora. Não deixe para última hora, organize-se e mantenha seu negócio em dia!

Veja também: Salário mínimo de R$ 1,4 mil em 2024: MEI terá que pagar mais; entenda