Novo valor para quem atrasar a fatura do cartão de crédito em 2024; veja como ficou

O início de 2024 trouxe uma mudança significativa para os usuários de cartão de crédito no Brasil. A partir de 1º de janeiro, entrou em vigor um novo limite para os juros do crédito rotativo, uma medida implementada pelo Banco Central do Brasil (BCB) para aliviar a carga financeira sobre os consumidores.

Essa mudança é particularmente relevante para aqueles que costumam atrasar o pagamento da fatura do cartão de crédito, uma prática comum, mas que pode levar a dívidas substanciais devido às altas taxas de juros. Neste artigo, vamos explorar como essa nova regra funciona e o que ela significa para você, consumidor, em 2024.

A nova medida do Banco Central sobre os juros do cartão de crédito em 2024 é um passo positivo para os consumidores brasileiros, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. (Foto divulgação)

Cartão de crédito 2024: O Novo Limite de Juros

A nova medida do cartão de crédito, resultado de uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), estabeleceu um teto de juros de 30% ao ano para o crédito rotativo regular e de 35% ao ano para o crédito rotativo não regular.

O crédito rotativo regular é acionado quando o consumidor paga pelo menos o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, enquanto o crédito rotativo não regular ocorre quando o consumidor não paga nem mesmo o valor mínimo ou atrasa o pagamento.

Antes da implementação da nova regra, não havia um limite estabelecido para os juros do crédito rotativo, e as taxas podiam exceder 300% ao ano, dependendo da instituição financeira. Com a nova medida, os juros foram significativamente reduzidos, embora ainda sejam considerados altos. Por exemplo, se você tiver uma fatura de R$ 1.000,00 no cartão de crédito e pagar apenas o valor mínimo de 15% (R$ 150,00), o saldo devedor de R$ 850,00 será corrigido a uma taxa de juros de 30% ao ano, equivalente a 2,22% ao mês.

Como Evitar Altas Taxas de Juros

Apesar da redução nos juros do crédito rotativo, ainda é altamente recomendável evitar o uso dessa modalidade de crédito. Pagar o valor total da fatura do cartão de crédito sempre que possível é a melhor estratégia para economizar dinheiro e evitar o acúmulo de dívidas. O uso frequente e prolongado do crédito rotativo pode levar a uma situação de endividamento insustentável, além de reduzir o limite disponível do cartão, dificultando outras compras essenciais.

A nova medida do Banco Central sobre os juros do cartão de crédito em 2024 é um passo positivo para os consumidores brasileiros, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Embora a redução dos juros ofereça algum alívio, é essencial que os usuários de cartões de crédito mantenham um controle rigoroso sobre seus gastos e evitem depender do crédito rotativo. Planejando cuidadosamente suas finanças e adotando uma abordagem prudente no uso do cartão de crédito, é possível manter uma saúde financeira sólida e evitar surpresas indesejadas no final do mês.

