Sisu: maiores e menores notas de corte em 2023; veja

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2023 apresentou um panorama diversificado de notas de corte, refletindo a competitividade e variedade dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior no Brasil. As notas de corte são um indicativo crucial para os estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais e demais instituições públicas, pois representam a pontuação mínima necessária para a admissão em determinado curso.

Neste artigo, exploraremos as maiores e menores notas de corte registradas no Sisu 2023, fornecendo uma visão detalhada para os candidatos que planejam participar do processo seletivo.

variação nas notas de corte por curso no Sisu 2023 destaca a diversidade de opções disponíveis para os estudantes. (Foto divulgação)

A última edição do Sisu

O Sisu, que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção, mostrou em 2023 uma ampla gama de notas de corte, variando significativamente entre os cursos. O curso de Medicina, por exemplo, permaneceu como um dos mais concorridos, exigindo notas de corte extremamente altas.

Por outro lado, cursos em áreas como biosistemas e meio ambiente apresentaram as menores notas de corte, refletindo uma menor competição. Este cenário destaca a importância do desempenho no Enem e a necessidade de uma preparação focada para os estudantes que almejam ingressar em cursos de alta demanda.

Consistente com os anos anteriores, Medicina se destacou como o curso com a maior nota de corte no Sisu 2023. Para garantir uma vaga em ampla concorrência, os candidatos necessitaram de uma pontuação entre 766,70 e 918,40 pontos, com a Universidade Federal do Amapá (Unifap) apresentando a maior nota de corte para o curso.

Além de Medicina, outros cursos também registraram notas de corte significativas. Engenharia da Computação, Direito, Odontologia e Enfermagem foram alguns dos cursos com as maiores notas de corte, demonstrando a alta competitividade e o interesse dos estudantes nessas áreas.

Confira lista de notas de corte

Medicina (Universidade Federal do Amapá – Unifap): 918,34 pontos Engenharia da Computação (Instituto Federal do Ceará – IFCE): 888,46 pontos Direito (Universidade Federal do Amazonas – Ufam): 873,47 pontos Odontologia (Universidade Federal do Amazonas – Ufam): 870,62 pontos Enfermagem (Universidade Federal do Amazonas – Ufam): 861,51 pontos

As Menores Notas de Corte e a Diversidade de Opções no Sisu

Enquanto alguns cursos tiveram uma alta demanda, outros apresentaram notas de corte mais acessíveis. Cursos como Interdisciplinar em Biosistemas, Meio Ambiente, Secretariado Executivo Bilíngue, Toxicologia Ambiental e Laticínios tiveram as menores notas de corte no Sisu 2023, oferecendo mais oportunidades para os estudantes com pontuações menores no Enem. Veja:

Interdisciplinar em Biosistemas: 481,71 pontos Meio Ambiente: 474,71 pontos Secretariado Executivo Bilíngue: 467,78 pontos Toxicologia Ambiental: 467,28 pontos Laticínios: 427,22 pontos

A variação nas notas de corte por curso no Sisu 2023 destaca a diversidade de opções disponíveis para os estudantes. Este cenário reforça a importância de uma escolha estratégica dos cursos, considerando tanto a preferência pessoal quanto as possibilidades reais de admissão com base na pontuação do Enem.

