Garota revela as 4 técnicas que usou para ficar RICA antes dos 30

Já imaginou alcançar o primeiro milhão antes dos 30 anos? Para Vivian Tu, essa não é uma realidade distante. Ela, que é dona de uma plataforma de sucesso sobre educação financeira e já esteve na prestigiosa lista de milionários da Forbes aos 29 anos, revela as quatro regras que transformaram sua vida financeira.

Ficar rico antes dos 30 anos é um sonho ambicionado por muitos jovens, mas alcançado por poucos. Nesse contexto, a riqueza não é apenas uma questão de acúmulo de bens materiais, mas o reflexo de uma combinação de talento, inovação, trabalho duro e, muitas vezes, um toque de sorte. (Foto divulgação)

Uma Jornada de Sucesso e Riqueza

Inicialmente, Vivian enfrentou dificuldades para administrar seu dinheiro. Sua experiência em Wall Street, como trader na JP Morgan, foi um divisor de águas. Lá, ela percebeu que os ultrarricos focavam menos em economizar e mais em investir e multiplicar suas riquezas.

Mentalidade de Abundância: Vivian destaca que ter uma mentalidade de escassez, onde sempre se acredita que nunca há dinheiro suficiente, é um erro. A mentalidade de abundância ajuda a ver oportunidades em vez de limitações.

Investimento em Ativos, Não em Passivos: Ao contrário de gastar com carros e roupas, os ricos investem em ativos que geram renda a longo prazo. Vivian aprendeu que impressionar os outros com bens materiais não é tão importante quanto fazer o dinheiro retornar.

Exaltar Competências Profissionais dos Amigos: Uma estratégia dos ricos é reconhecer e exaltar as competências dos amigos. Isso gera um ciclo positivo de apoio mútuo e networking estratégico.

Pensamento a Longo Prazo: Por fim, Vivian aponta a importância de não se apegar a ganhos de curto prazo. O investimento em aposentadoria é um exemplo, onde a paciência leva a maiores ganhos futuros.

Ao adotar esses hábitos, Vivian Tu não apenas alcançou sua riqueza antes dos 30 anos, mas também abriu um caminho para que outros possam seguir seus passos. Seu exemplo mostra que, com as estratégias certas e uma mentalidade voltada para o crescimento, a riqueza é um objetivo alcançável.

Personalidades que ficaram ricas antes dos 30

Estes jovens empreendedores, investidores e visionários não apenas transformam suas próprias vidas, mas frequentemente influenciam e mudam as indústrias em que operam, introduzindo novas ideias e tecnologias disruptivas. Ficar rico antes dos 30 é mais do que ter uma conta bancária abastada; é sobre deixar uma marca indelével no mundo dos negócios e além.

Confira uma lista de algumas personalidades conhecidas no Brasil que alcançaram um grande sucesso financeiro antes dos 30 anos, com base em informações disponíveis até abril de 2023:

Eduardo Saverin: Co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin se tornou bilionário ainda jovem graças à sua participação na criação da rede social mais influente do mundo.

Mike Krieger: Brasileiro que co-fundou o Instagram. O sucesso da plataforma de compartilhamento de fotos e a subsequente venda para o Facebook em 2012 renderam a ele uma grande fortuna antes dos 30.

David Vélez: Fundador do Nubank, uma das maiores fintechs da América Latina. Embora não seja brasileiro de nascimento, David Vélez construiu sua fortuna em grande parte no Brasil, revolucionando o sistema bancário do país.

Camila Farani: Uma das maiores investidoras-anjo do Brasil, Camila Farani fez fortuna investindo em startups. Ela é conhecida por sua participação no programa Shark Tank Brasil.

Bel Pesce: Empreendedora conhecida por fundar a escola de habilidades de vida FazINOVA. Bel Pesce alcançou reconhecimento e sucesso em seus empreendimentos antes dos 30.

Gabriel Benarrós e Pedro Conrade: Fundadores do Inter, um banco digital que se tornou um dos maiores do Brasil. Eles alcançaram sucesso significativo em suas carreiras antes dos 30 anos.

Irmãos Samy e Michael Dana: Fundadores da rede de óticas Mercadão dos Óculos, eles alcançaram sucesso empresarial e financeiro em idade jovem.

