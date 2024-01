Até dia 25: INSS libera consulta das aposentadorias e pensões com novo valor

O ano de 2024 trouxe mudanças importantes para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com o reajuste anual confirmado, os beneficiários desses programas têm agora a oportunidade de verificar os novos valores de suas aposentadorias e pensões.

Essa atualização dos valores é fundamental para mais de 39 milhões de pessoas que dependem desses benefícios, que incluem aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Neste artigo, vamos discutir as mudanças nos valores dos benefícios e como os beneficiários podem consultar os novos montantes.

O reajuste anual dos benefícios do INSS é uma notícia importante para milhões de brasileiros que dependem dessa renda. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Como Funciona o Reajuste do INSS em 2024

O reajuste dos benefícios do INSS varia de acordo com o valor recebido pelo segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o aumento será proporcional ao reajuste do piso nacional. Por exemplo, para 2024, espera-se um reajuste aproximado de 6,85%, elevando o valor dos benefícios de R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00. Para beneficiários do BPC, o ajuste segue o mesmo padrão. Já para os que recebem acima do salário mínimo, o reajuste será baseado em outros fatores, incluindo o teto do INSS.

Para consultar os novos valores dos benefícios, os aposentados e pensionistas podem acessar os canais de atendimento da Previdência Social, como a plataforma Meu INSS (site ou aplicativo) ou pelo telefone do INSS (número 135). No Meu INSS, após fazer o login, é possível verificar os detalhes do pagamento, incluindo os valores atualizados, acessando a opção “Extrato de Pagamento”.

Calendário de Pagamentos de Janeiro de 2024

O calendário de pagamentos do INSS para janeiro de 2024 está organizado de acordo com o penúltimo dígito do número de benefício do segurado. Os pagamentos para quem recebe um salário mínimo ocorrerão entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro, enquanto para os que recebem acima do piso nacional, os pagamentos serão realizados entre 1º e 7 de fevereiro.

Confira o calendário, para beneficiários que recebem um salário mínimo:

Número final do benefício 1: Pagamento liberado em 25/01

Pagamento liberado em 25/01 Número final do benefício 2: Pagamento liberado em 26/01

Pagamento liberado em 26/01 Número final do benefício 3: Pagamento liberado em 29/01

Pagamento liberado em 29/01 Número final do benefício 4: Pagamento liberado em 30/01

Pagamento liberado em 30/01 Número final do benefício 5: Pagamento liberado em 31/01

Pagamento liberado em 31/01 Número final do benefício 6: Pagamento liberado em 01/02

Pagamento liberado em 01/02 Número final do benefício 7: Pagamento liberado em 02/02

Pagamento liberado em 02/02 Número final do benefício 8: Pagamento liberado em 05/02

Pagamento liberado em 05/02 Número final do benefício 9: Pagamento liberado em 06/02

Pagamento liberado em 06/02 Número final do benefício 0: Pagamento liberado em 07/02

Agora, confira as datas para aqueles que recebem mais de um salário mínimo:

Número final do benefício 1 e 6: Pagamento liberado em 01/02

Pagamento liberado em 01/02 Número final do benefício 2 e 7: Pagamento liberado em 02/02

Pagamento liberado em 02/02 Número final do benefício 3 e 8: Pagamento liberado em 05/02

Pagamento liberado em 05/02 Número final do benefício 4 e 9: Pagamento liberado em 06/02

Pagamento liberado em 06/02 Número final do benefício 5 e 0: Pagamento liberado em 07/02

