Bolsa Família com EXTRAS confirmados em 2024? As maiores vitórias

Presta atenção se você faz parte do programa Bolsa Família ou tem planos para se inscrever! 2024 promete trazer mudanças positivas e surpreendentes. O programa, que alcançou seus 20 anos de existência em outubro de 2023, carrega consigo a nobilíssima missão de erradicar a fome e a pobreza no Brasil.

As especulações acerca de um possível reajuste para o ano de 2024 foram intensas. No entanto, até o presente momento, o valor de R$600 está assegurado. Há quem acredite, conforme informações do portal FDR, na possibilidade de um aumento de 4% nos próximos meses. Enquanto essa probabilidade ainda está no plano das suposições, os beneficiários podem contar com um aumento por outros meios.

Isso acontece porque o Bolsa Família abarca vários programas complementares que contribuem para melhorar a renda das famílias assistidas. O mais animador é que, em 2024, esses extras continuarão garantidos para milhares de beneficiários.

Bolsa Família com EXTRAS confirmados em 2024

Intrigado para saber quais são esses extras confirmados para 2024? Separamos abaixo os benefícios previstos para este ano:

Benefício Variável Familiar Nutriz: Este benefício acrescenta R$50 para cada membro da família até 6 meses de idade, com objetivo de apoiar nas necessidades das crianças nessa etapa da vida. Benefício de Renda de Cidadania: Trata-se de um adicional de R$142 por pessoa, incrementando assim a renda familiar. Benefício Complementar: Caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600, é pago o Benefício Complementar. Benefício Primeira Infância: Concederá R$150 para cada criança de até sete anos inserida na família. Vale Gás: Suprirá o custo do valor médio nacional de um botijão de gás de 13kg de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses.

Renove seu Cadastro

Para garantir eficácia no recebimento desses pagamentos, é fundamental que a família busque o CRAS mais próximo e atualize as informações do CadÚnico. Através deste cadastro, o Governo Federal seleciona as famílias que serão beneficiadas por estes extras. O dinheiro é liberado em conjunto com o benefício principal, pelo aplicativo Caixa Tem.

Se a atualização do Cadastro Único não for realizada, o que pode acontecer? As consequências podem ser bastante incômodas e prejudiciais para as famílias assistidas. Quando os dados não estão atualizados no CadÚnico, a família se torna inelegível para o recebimento dos benefícios extras.

Além disso, fatores como mudanças na composição familiar, renda ou endereço, se não devidamente notificados, podem levar à interrupção do benefício principal. Caso a omissão dessas informações seja detectada pelo governo, a família será descredenciada e passará por um período de bloqueio.

Então, prepare-se para esse 2024 cheio de boas surpresas em relação ao Programa do Bolsa Família! Da Primeira Infância ao Vale Gás, os benefícios confirmados trazem um novo alento para as famílias que contam com este importante auxílio social. Não fique de fora! Faça seu cadastro e mantenha os dados atualizados para continuar desfrutando dessas vantagens!

