Feriados 2024 já foram confirmados com dia SURPRESA no calendário; programe-se

O ano de 2024 promete algumas novidades interessantes no calendário de feriados brasileiros. Com a recente inclusão do Dia da Consciência Negra como feriado nacional, os brasileiros terão mais uma data para descansar e refletir sobre importantes questões sociais. Preparem-se para marcar seus calendários e aproveitar ao máximo!

Saber antecipadamente o que estará funcionando durante os feriados é crucial para um planejamento eficaz. (Foto divulgação)

Feriados 2024: dia SURPRESA no calendário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que transforma o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, em feriado nacional. Essa nova data, caindo em uma quarta-feira, adiciona um dia especial de descanso e celebração no ano de 2024, trazendo maior visibilidade para a luta contra o racismo e a importância da reflexão sobre a história e resistência do povo negro no Brasil.

A criação do feriado do Dia da Consciência Negra é um marco significativo na luta contra o racismo no Brasil. Originado do projeto de lei do senador Randolfe Rodrigues, a data simboliza a resistência e a memória do povo negro. O 20 de novembro, agora feriado nacional, servirá como um lembrete anual da necessidade de reflexão e ação contínua contra as desigualdades raciais.

A escolha desta data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra à escravidão no período colonial. Zumbi, herói nacional, simboliza a luta e a resistência contra a opressão e a injustiça sofrida pelos negros escravizados. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares, um dos mais significativos redutos de resistência negra do período colonial.

Calendário de Feriados 2024: O que Esperar

O ano de 2024 terá os seguintes feriados nacionais:

Confraternização Universal: 1º de janeiro (segunda-feira) Carnaval: 12 e 13 de fevereiro (segunda e terça-feira) Paixão de Cristo: 29 de março (sexta-feira) Tiradentes: 21 de abril (domingo) Dia do Trabalho: 1º de maio (quarta-feira) Corpus Christi: 30 de maio (quinta-feira) Independência do Brasil: 7 de setembro (sábado) Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (sábado) Finados: 2 de novembro (sábado) Proclamação da República: 15 de novembro (sexta-feira) Dia da Consciência Negra: 20 de novembro (quarta-feira) Natal: 25 de dezembro (quarta-feira)

Apesar do número reduzido de feriados prolongados, a inclusão do Dia da Consciência Negra traz uma nova dimensão ao calendário. É uma oportunidade para celebrar a diversidade cultural do Brasil e promover a conscientização sobre a igualdade racial.

Funcionamento de Serviços e Empresas Durante os Feriados

Os feriados são períodos em que o funcionamento normal das cidades sofre alterações, e é comum surgirem dúvidas sobre quais serviços e empresas continuam operando. A natureza do feriado – seja ele nacional, estadual ou municipal – pode influenciar o funcionamento de diversos setores.

Durante os feriados, serviços essenciais como hospitais, delegacias de polícia e bombeiros continuam funcionando normalmente, garantindo segurança e assistência à população. Farmácias, especialmente as de plantão, também costumam abrir, oferecendo serviços essenciais à saúde.

No que diz respeito ao comércio, a abertura de lojas e shoppings pode variar. Alguns estabelecimentos comerciais optam por abrir em horários especiais, especialmente em feriados mais movimentados como Natal e Ano Novo. Restaurantes e bares, por outro lado, podem aproveitar o aumento do fluxo de pessoas para operar normalmente ou com horários estendidos.

