Mais de R$ 6 MIL em 10 meses: quem pode receber benefício do governo em 2024; veja as datas

Olá, leitores interessados em novidades do governo! Hoje, trago uma notícia que vai alegrar muitos corações: o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024 foi divulgado! Estamos falando de um benefício que pode chegar a mais de R$ 6 mil distribuídos em 10 meses. Vamos detalhar quem pode se beneficiar e as datas essenciais.

O Bolsa Família em 2024 continua sendo um instrumento essencial para melhorar a vida de milhões de brasileiros, proporcionando não apenas assistência financeira, mas também oportunidades para romper o ciclo de pobreza. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Benefício do governo em 2024

2024 promete ser um ano de esperança para milhões de brasileiros, com o Bolsa Família proporcionando um apoio financeiro crucial. Gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), junto com a Caixa Econômica Federal, o programa visa combater a pobreza e a fome através de transferências diretas de renda.

Para ser elegível ao Bolsa Família, cada membro da família deve ter uma renda mensal máxima de R$ 218. Além disso, o programa impõe condicionalidades nas áreas de saúde, educação e assistência social. Isso inclui o cumprimento do calendário nacional de vacinação e a manutenção de uma frequência escolar mínima.

Veja também: Bolsa Família garante 2 vitórias com reajuste do pagamento para milhões

Datas Importantes: Quando os Pagamentos Serão Feitos?

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando são antecipados. A data exata do pagamento depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) no cartão Bolsa Família. Por exemplo, os beneficiários com NIS final 1 recebem no primeiro dia de pagamento, e assim sucessivamente.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de janeiro de 2024 já está definido. As datas variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Aqui está o calendário detalhado para janeiro de 2024:

NIS final 1 : 18 de janeiro

: 18 de janeiro NIS final 2 : 19 de janeiro

: 19 de janeiro NIS final 3 : 22 de janeiro

: 22 de janeiro NIS final 4 : 23 de janeiro

: 23 de janeiro NIS final 5 : 24 de janeiro

: 24 de janeiro NIS final 6 : 25 de janeiro

: 25 de janeiro NIS final 7 : 26 de janeiro

: 26 de janeiro NIS final 8 : 29 de janeiro

: 29 de janeiro NIS final 9 : 30 de janeiro

: 30 de janeiro NIS final 0: 31 de janeiro

Essas datas são específicas para o mês de janeiro de 2024, oferecendo uma organização clara para os beneficiários do programa Bolsa Família planejarem o recebimento de seus benefícios.

Quem pode receber benefício do governo em 2024?

Com o ano de 2024 trazendo novas expectativas, muitas famílias se perguntam sobre sua elegibilidade para o Bolsa Família. Este programa é uma das principais iniciativas do governo brasileiro para combater a pobreza e promover a inclusão social. Vamos entender quem pode se beneficiar deste programa em 2024.

O critério mais importante é a renda familiar per capita:

Famílias com renda per capita de até R$ 89,00 são consideradas em extrema pobreza.

Famílias com renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos, são classificadas em situação de pobreza.

É essencial estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Este cadastro é a porta de entrada para os programas sociais, incluindo o Bolsa Família. Ademais, manter os dados atualizados no Cadastro Único é crucial. Qualquer mudança na composição familiar, renda ou endereço deve ser comunicada para evitar a suspensão ou cancelamento do benefício.

Veja também: Benefícios EXTRAS previstos para janeiro no Bolsa Família; quais