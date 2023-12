Motoristas Uber em FESTA! Nada de IPVA 2024 neste estado

Boas notícias para os motoristas de aplicativos em Rondônia! Uma decisão recente do governo estadual trouxe um alívio significativo para esses profissionais: a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2024.

Essa medida, que visa melhorar as condições de trabalho e contribuir para a sustentabilidade econômica, representa uma grande vitória para quem depende dos aplicativos como Uber, 99 e outros para sua renda. Vamos entender melhor essa novidade e o que ela significa para os motoristas de app.

Em Rondônia, a nova lei nº 5706, proposta pelo governo local e sancionada pelo governador Marcos Rocha, traz uma mudança significativa. (Foto divulgação)

Entendendo o IPVA e Suas Regras

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo estadual brasileiro, cobrado anualmente de proprietários de veículos. O valor do IPVA é calculado com base no preço de mercado do veículo, conforme avaliado pela tabela FIPE, e a alíquota do imposto varia de estado para estado.

Este imposto é utilizado pelos governos estaduais para financiar diversas despesas públicas, incluindo a manutenção de estradas e infraestrutura de transporte. O pagamento do IPVA é essencial para a regularização do veículo e para evitar complicações legais e financeiras para o proprietário.

Existem, no entanto, algumas situações em que os proprietários de veículos podem ser isentos do pagamento do IPVA. Geralmente, a isenção é concedida a pessoas com deficiência (PCD), veículos de entidades filantrópicas, veículos antigos (com idade acima de um limite específico, que varia de acordo com o estado) e, em alguns casos, a veículos utilizados para fins específicos, como táxis e veículos de motoristas de aplicativos. A isenção do IPVA visa aliviar o ônus financeiro sobre indivíduos e entidades que podem se beneficiar dessa medida, reconhecendo suas circunstâncias particulares ou contribuições sociais.

Consequência de não pagar o IPVA

O não pagamento do IPVA pode resultar em uma série de consequências negativas para o proprietário do veículo. Além da multa referente ao atraso, que se acumula com o tempo, o não pagamento do CRLV (licenciamento) pode levar a infrações gravíssimas. Isso inclui multa de R$ 293,47, acréscimo de 7 pontos na CNH, e até a suspensão da habilitação.

Além disso, o não pagamento do IPVA impede a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento necessário para comprovar a regularidade e permissão de circulação do veículo. Circular sem o CRLV atualizado é considerado uma infração gravíssima, sujeita a multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até mesmo a apreensão do veículo.

A Isenção para Motoristas de App

Em Rondônia, a nova lei nº 5706, proposta pelo governo local e sancionada pelo governador Marcos Rocha, traz uma mudança significativa. A partir de janeiro de 2024, veículos de até 170 cilindradas e aqueles usados para serviço remunerado de transporte de passageiros por aplicativos estarão isentos do IPVA. Esta medida busca unificar as melhores condições de trabalho com a contribuição para a economia, reconhecendo a importância deste setor.

Para os motoristas de aplicativos, essa isenção representa uma grande economia. Com o dinheiro que seria destinado ao pagamento do IPVA, eles podem investir em melhorias para seus veículos, poupar para gastos futuros ou simplesmente desfrutar de um alívio financeiro. Além disso, a decisão do governo de Rondônia pode servir de exemplo para outros estados, gerando um debate sobre as condições de trabalho e os incentivos para os motoristas de aplicativos em todo o Brasil.

A isenção do IPVA 2024 para motoristas de aplicativos em Rondônia é uma notícia que merece ser celebrada. Essa decisão não só beneficia diretamente os profissionais da área, mas também abre um precedente importante para discussões sobre o apoio e reconhecimento dos trabalhadores de aplicativos em todo o país. E você, o que acha dessa medida? Acredita que deveria ser estendida para outros estados? Compartilhe sua opinião nos comentários!

