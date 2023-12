Estado bate o martelo e afirma que IPVA está menor em 2024; veja quanto

O ano de 2024 traz boas notícias para os proprietários de veículos em São Paulo. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ) confirmou que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estará mais em conta.

Uma análise realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) apontou uma queda nominal de 4,1% nos valores do IPVA em comparação ao ano anterior. Este ajuste nos valores representa um alívio significativo para os motoristas paulistas, em um momento onde economia é uma palavra-chave em todos os setores.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo estadual brasileiro, cobrado anualmente dos proprietários de veículos. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br)

O Que é o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo estadual brasileiro, cobrado anualmente dos proprietários de veículos. O valor do IPVA é calculado com base no preço de mercado do veículo, conforme avaliado pela tabela FIPE, e a alíquota do imposto varia de estado para estado. Este imposto é utilizado pelos governos estaduais para financiar diversas despesas públicas, incluindo a manutenção de estradas e infraestrutura de transporte. O pagamento do IPVA é essencial para a regularização do veículo e para evitar complicações legais e financeiras para o proprietário.

Existem, no entanto, algumas situações em que os proprietários de veículos podem ser isentos do pagamento do IPVA. Geralmente, a isenção é concedida a pessoas com deficiência (PCD), veículos de entidades filantrópicas, veículos antigos (com idade acima de um limite específico, que varia de acordo com o estado) e, em alguns casos, a veículos utilizados para fins específicos, como táxis e veículos de motoristas de aplicativos. A isenção do IPVA visa aliviar o ônus financeiro sobre indivíduos e entidades que podem se beneficiar dessa medida, reconhecendo suas circunstâncias particulares ou contribuições sociais.

O não pagamento do IPVA

O não pagamento do IPVA pode resultar em uma série de consequências negativas para o proprietário do veículo. Inicialmente, incide uma multa sobre o valor devido, que aumenta progressivamente com o tempo de atraso.

Além disso, o não pagamento do IPVA impede a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento necessário para comprovar a regularidade e permissão de circulação do veículo. Circular sem o CRLV atualizado é considerado uma infração gravíssima, sujeita a multa, pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até mesmo a apreensão do veículo. Portanto, manter o pagamento do IPVA em dia é crucial para evitar problemas legais e financeiros.

IPVA está Menor? Detalhes do Estudo da FIPE e Redução nos Valores

O estudo da FIPE, que analisou mais de 2.600 modelos e versões de carros de todas as marcas, baseou-se no mercado de setembro de 2023, comparando-o com o mesmo período do ano anterior. Os resultados foram claros: uma redução de 5,11% nos valores de venda para automóveis, 4,35% para caminhonetes e utilitários, e uma queda de 2,26% para as motos. Curiosamente, houve um aumento nos valores de venda de caminhões e ônibus, indicando variações específicas do mercado.

As alíquotas do IPVA em São Paulo continuam as mesmas: 4% para carros de passeio, 2% para motocicletas, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado, e 1,5% para caminhões. Além disso, veículos de locadoras registrados no estado terão uma alíquota de 1%. Os proprietários podem optar por pagar o IPVA à vista com desconto de 3% ou parcelar o valor sem desconto. O parcelamento pode variar de três a cinco vezes, dependendo do valor do imposto, proporcionando flexibilidade no planejamento financeiro dos contribuintes.

A queda no valor do IPVA em São Paulo para 2024 é uma notícia que traz um certo alívio financeiro para os proprietários de veículos no estado. Em tempos de ajustes econômicos, cada economia é valiosa e contribui para um planejamento financeiro mais equilibrado. É essencial que os motoristas fiquem atentos ao calendário de vencimentos do IPVA para evitar atrasos e aproveitar as opções de pagamento que mais se adequem às suas necessidades financeiras. E você, como planeja administrar o pagamento do seu IPVA em 2024? Compartilhe suas estratégias nos comentários!

