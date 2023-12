Bolsa Família: “pack” de R$ 300 será repassado para estas pessoas

Com a constante evolução dos programas sociais no Brasil, especificamente o Bolsa Família, muitos têm perguntas sobre quem será o beneficiário das novas repartições de recursos. Enquanto milhões de famílias dependem desses pagamentos para complementar sua renda, saber a quem foi destinado o acréscimo de R$ 300 na soma de R$ 900 do Benefício Primeira Infância se revela crucial.

Aprimorar o conhecimento sobre o cálculo dos valores distribuídos pelo Bolsa Família e ter em mente quem são os potenciais destinatários são tarefas indispensáveis para todos os beneficiários.

Famílias irão receber adicional de 300 reais. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Como é definido esse adicional de R$ 300?

A definição dos valores distribuídos pelo Bolsa Família se dá através da soma dos diferentes benefícios que cada família tem direito. Estes variam de acordo com as características dos beneficiários, identificados com base nos dados do Cadastro Único. Por essa razão, existem famílias com parcelas maiores.

Devido a este cálculo adicional, o Bolsa Família assegura o repasse de um benefício extra de R$ 300 para as famílias com duas crianças de até 6 anos. Como resultado, observamos um depósito mensal de R$ 900 para a família. Este suplemento extra é a soma do Benefício Primeira Infância. Vejamos todos os valores disponibilizados pelo programa social:

R$ 142 – para cada membro da família, de qualquer idade.

R$ 600 – valor mínimo da parcela.

R$ 150 – referente ao Benefício Primeira Infância, para cada criança de zero a seis anos.

R$ 50 – atribuído pelo Benefício Variável Familiar, para cada gestante e cada criança e adolescente, entre 7 e 18 anos.

Veja também: Governo mandou avisar que Bolsa Família será bloqueado por CPF irregular em janeiro

Atualizar o cadastro: o segredo para manter e ampliar os benefícios

Ou seja, ocorre uma rigorosa análise dos dados da família no cadastro para assegurar o direito aos valores adicionais. Portanto, para continuar recebendo o benefício e até recebê-lo em maior quantidade, é necessário manter o CadÚnico com informações corretas e atualizadas. A validação dos dados pode ser realizada em um CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social.

Embora a repartição seja complexa, manter-se informado é a melhor forma de assegurar que você e sua família obtenham todos os benefícios a que têm direito. Por isso, é imprescindível manter todas as informações atualizadas no Cadastro Único.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro

Beneficiários com o NIS de final 1 – 11 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 2 – 12 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 3 – 13 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 4 – 14 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 5 – 15 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 6 – 18 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 7 – 19 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 8 – 20 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 9 – 21 de dezembro;

Beneficiários com o NIS de final 0 – 22 de dezembro.

Em conclusão, o Bolsa Família continua a ser uma ferramenta vital para milhões de brasileiros. O conhecimento completo de como os pagamentos são calculados e distribuídos pode fazer uma imensa diferença na vida das pessoas. Por isso, é vital permanecer informado e garantir que o seu Cadastro Único esteja sempre atualizado.

Veja também: Valor reduzido do Bolsa Família para janeiro; entenda