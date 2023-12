Depois do desânimo, o susto! Mega da Virada tem valor revelado

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.669 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (18). Pela terceira vez seguida, o prêmio acumulou.

Os números sorteados foram 04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54.

Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na Mega-Sena da Virada, está estimado em R$ 550 milhões. Esse será o maior prêmio da história do concurso.

Além da acumulação do prêmio principal, o valor subiu porque o próximo concurso, 2.670, que coincidirá com a Mega-Sena da Virada, terá final 0.

A quina teve 64 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 36.773,28. Já a quadra registrou 3.317 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.013,60.

As apostas para a Mega-Sena da Virada começam nesta segunda-feira (18) e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de 31 de dezembro, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. No ano passado, a Mega-Sena da Virada sorteou R$ 541,9 milhões, com o prêmio dividido em cinco apostas.

Imagem: Jeane de Oliveira. / noticiadamanha.com.br

Como ganhar?

Para levar o prêmio máximo, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. As chances de isso acontecer são de 1 em 50.063.860.

Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco, quatro ou três dezenas.

Como o valor do prêmio é estipulado

O valor do prêmio é estipulado com base na arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Também incrementam a cifra da Mega da Virada os valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano.

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados em São Paulo. Os apostadores da Mega da Virada podem acompanhar a transmissão ao vivo pelas páginas da instituição no YouTube e no Facebook.

Os números sorteados e o rateio do prêmio também ficam disponibilizados no site da Caixa após a realização do concurso.

Como resgatar o prêmio da Mega

O sortudo poderá receber o prêmio nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência.

Os documentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF.

A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa.

As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a instituição, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

No caso de prêmios de até R$ 2.112,00, como em outros concursos, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas.

Maiores prêmios da Mega da Virada

A Mega da Virada já pagou alguns dos maiores prêmios da história das loterias brasileiras. Veja, a seguir, os dez maiores prêmios já pagos pelo concurso:

Ano – Prêmio

2022 – R$ 541,9 milhões

2021 – R$ 378,1 milhões

2020 – R$ 325,2 milhões

2017 – R$ 306,7 milhões

2019 – R$ 304,2 milhões

2018 – R$ 302,5 milhões

2014 – R$ 263,2 milhões

2015 – R$ 246,5 milhões

2012 – R$ 244,7 milhões

2013 – R$ 224,6 milhões

Dicas para aumentar as chances de ganhar

Aposte mais números: quanto mais números você marcar, maiores serão as suas chances de acertar. No entanto, lembre-se de que o valor da aposta também aumentará. Uma aposta simples, com seis números, custa R$ 5. A aposta com 20 números, por outro lado, custa R$ 193.800,00.

Faça bolões: os bolões são uma boa opção para aumentar as chances de ganhar sem precisar apostar um valor muito alto. Você pode comprar cotas de bolões organizados por lotéricas ou por sites especializados. No entanto, lembre-se de que você terá que dividir o prêmio com os outros participantes do bolão.

Estude as estatísticas: as estatísticas podem ajudar você a escolher os números que têm mais chances de serem sorteados. Por exemplo, os números mais sorteados da Mega da Virada são: 05, 10, 15, 25, 30 e 35. No entanto, lembre-se de que as estatísticas não garantem que você irá ganhar.

Tenha sorte: no fim das contas, a sorte também é um fator importante para ganhar na Mega da Virada. Se você não for sortudo, mesmo seguindo todas as dicas acima, suas chances de ganhar serão pequenas.

A Mega da Virada é um concurso lotérico que atrai a atenção de milhões de pessoas todos os anos. O prêmio é sempre acumulado e pode chegar a valores milionários. No entanto, é importante lembrar que as chances de ganhar são muito pequenas. Mesmo seguindo as dicas acima, suas chances de ganhar não são garantidas.

Informações: Agência Brasil.