Jogar sozinho ou fazer um bolão: como é mais fácil ganhar na Mega da Virada?

Quando o final do ano se aproxima, uma dúvida comum começa a surgir nos círculos de amigos, familiares e colegas de trabalho: será que é melhor jogar sozinho ou fazer um bolão para tentar a sorte na Mega da Virada? Afinal, o que aumenta mais as chances de acertar os tão sonhados números e começar o ano novo recheado de dinheiro? Com a Mega acumulada em mais de R$ 450 milhões, é preciso entender qual a sua melhor escolha.

Está chegando a Mega da Virada, e muitos querem saber quais são suas melhores chances de genhar, seja solo ou jogando em conjunto. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

As Possibilidades da Jogada Solo

A jogada solo é, sem dúvida, a mais comum entre os participantes da Mega da Virada. Ao escolher essa opção, o apostador tem total controle sobre os números que irá escolher e, caso a sorte bata à porta, levará o prêmio máximo sem precisar dividir com mais ninguém. Além disso, é um valor muito acessível: apenas R$ 4,50 por seis números.

Entretanto, é importante ressaltar que as chances de ganhar na Mega da Virada jogando sozinho, segundo a Caixa Econômica Federal, é de uma em mais de 50 milhões. Nessa linha de pensamento, é possível perceber que, apesar do prêmio mais alto, as chances de ser o contemplado são bem pequenas.

O Poder do Bolão

Por outro lado, apostar em um bolão se mostra uma alternativa interessante para aqueles que preferem dividir o custo do jogo e aumentar suas chances. No bolão, um grupo de pessoas faz uma aposta conjunta, escolhendo mais números e, consequentemente, aumentando as probabilidades de vencer.

O bolão permite que se aposte por um custo reduzido, que é dividido pelo grupo. Contudo, é essencial lembrar que, caso o prêmio seja vencido, ele também será dividido entre todos os participantes, proporcionalmente ao valor investido por cada um. A chance de ganhar aumenta, mas, obviamente, a parcela do prêmio a receber pode ser menor.

Contrapesos: Probabilidades x Prêmio

No final das contas, a escolha entre jogar sozinho ou em um bolão na Mega da Virada se resume a uma questão de equilíbrio: aumentar as chances de ganhar partilhando o prêmio, ou manter o sonho do prêmio inteiro com chances menores.

No bolão, o número de combinações possíveis eleva consideravelmente a chance de ser contemplado pela sorte, enquanto o jogo individual conserva o sonho de um prêmio milionário sem divisões. Porém, ainda há aquela famosa chance de alguém sumir com o bilhete do prêmio, como já vimos acontecer outras vezes

Para tomar a decisão, é preciso avaliar o que mais se adequa ao seu perfil e aos seus objetivos. De um jeito ou de outro, o principal é participar e torcer para que a sorte esteja ao seu lado no momento da virada do ano. E você, já decidiu como vai jogar na Mega da Virada este ano?

