Bolsa Família 2024: R$ 7,2 mil e 6 parcelas de até mais de R$ 100?

Um benefício social tem a função de ajudar materialmente os brasileiros que encontram-se em algum tipo de vulnerabilidade social. O maior exemplo de benefícios é justamente o Bolsa Família, pago a mais de 21 milhões de cadastros do Cadastro Único (CadÚnico).

A questão que fica neste momento é quem está eleito a ganhar quase R$ 7,2 mil em 2024, com benefício do governo. Entenda os pré-requisitos e saiba se você está na lista do CadÚnico para receber.

Entenda qual pode ser o cálculo do novo Bolsa Família 2024, levando em conta o auxílio padrão mínimo e um adicional que foi comum em 2023.

Benefício 2024: R$ 7,2 mil no ano

O valor de cerca de R$ 7,2 mil é calculado por meio dos pagamentos mensais do benefício que o governo se dispõe a pagar para famílias de baixa renda. Isso quer dizer que pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza poderão ter acesso.

No entanto, trata-se de um auxílio variável que pode pagar quase R$ 10 mil ao ano ou menos de R$ 6 mil. Tudo depende da situação de cada núcleo familiar eleito a receber.

O Bolsa Família destina-se a famílias consideradas em situação de “pobreza” ou “extrema pobreza”. O Ministério da Cidadania define que a renda mensal por pessoa não deve ultrapassar R$ 218,00.

A família deverá estar inserida no Cadastro Único (CadÚnico), o portal de benefícios sociais do governo federal, para ser elegível. Se uma família já beneficiária conseguir uma renda superior ao valor estipulado, essa não perderá o benefício imediatamente, mas terá direito a metade do valor recebido por mais dois anos.

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem atender aos seguintes critérios:

Renda mensal per capita de até R$ 218,00;

Estar cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Comprovar frequência escolar das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos;

Realizar acompanhamento de saúde de crianças e gestantes.

O valor é de R$ 600 por mês. Então, se somados os 12 meses do ano de 2024, o total seria R$ 7,2 mil.

Qual a previsão de reajuste?

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda da América Latina, vem passando por uma série de mudanças nos últimos anos. Em 2023, o programa passou a ser chamado de Auxílio Brasil, com o objetivo de aumentar o valor do benefício e ampliar o alcance do programa.

Para 2024, novas mudanças e inclusões estão sendo discutidas, mas ainda pairam muitas dúvidas. Neste artigo, iremos abordar o que se sabe até o momento sobre o programa, incluindo possíveis ajustes, critérios para receber o benefício e as futuras regras.

Quanto será o benefício do Bolsa Família em 2024?

Atualmente, o Bolsa Família garante um pagamento mínimo mensal de R$ 600,00 para cada núcleo familiar. Existe um incremento no valor conforme o número de integrantes da família e a idade dos mesmos.

A perspectiva é que esses valores sejam mantidos para 2024, ou até mesmo reajustados conforme a inflação do ano anterior.

Segundo o IBGE, a inflação acumulada em 12 meses até junho de 2023 foi de 11,89%. Portanto, se o benefício for reajustado conforme a inflação, o valor mínimo passaria para R$ 671,34.

Como calcular o valor?

Para calcular o valor do Bolsa Família, é necessário considerar o número total de membros da família. Segundo a portaria que regulamenta o benefício, cada componente tem direito a um mínimo de R$ 142,00.

Caso a família tenha menos de quatro integrantes, o valor mínimo repassado é de R$ 600,00. Para um núcleo familiar de cinco pessoas, o valor total seria R$ 710,00, por exemplo. Entretanto, o valor pode aumentar considerando os adicionais para crianças até 6 anos e para gestantes ou integrantes entre 7 e 18 anos.

O reajuste do benefício é um assunto em destaque, considerando a atualização da inflação e do salário mínimo. A partir do salário mínimo de 2023, o governo pode fazer uma projeção de possível aumento do benefício básico do programa, para conservar o poder de compra das famílias beneficiadas.

No entanto, ainda não há nenhuma confirmação sobre o reajuste. O governo federal deve divulgar mais informações sobre o programa nos próximos meses.

6 parcelas de até mais de R$ 100 em 2024

Durante os últimos anos, milhões de brasileiros entraram na lista de pessoas afetadas pela crise econômica. Isso deixou muitas famílias vulneráveis e precisando de ajuda.

Por isso, a cada 2 meses, o governo paga um auxílio extra com valor variável, mas que pode passar de R$ 100. Trata-se do auxílio para a compra do gás de cozinha, o qual deve continuar em 2024.

O Auxílio Gás, também conhecido como Vale-Gás, é um benefício bimensal concedido às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo do programa é auxiliar as famílias de baixa renda a custear o gás de cozinha, um dos itens essenciais para a alimentação e a higiene.

Quem tem direito?

Para ter direito ao Auxílio Gás, a família deve atender aos seguintes critérios:

Estar inscrita no CadÚnico;

Possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606,00);

Possuir renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.636,00).

Também têm direito ao benefício as famílias compostas por apenas uma pessoa ou por pessoas em situação de rua, independentemente da renda.

Se você se enquadra nessas características, saiba que pode ter seu CPF eleito para receber as 6 parcelas anuais do auxílio pela Caixa em 2024. Inclusive, o valor do salário mínimo deve aumentar, o que acabará incluindo novos brasileiros para receber.

Como se cadastrar no CadÚnico?

O cadastro no CadÚnico pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nos Postos de Atendimento do Cadastro Único (PACS). Para realizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Carteira de identidade;

CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda.

Como checar a inclusão no programa em 2024?

Para saber se a família foi incluída no programa em 2024, é possível consultar o aplicativo do Bolsa Família ou ligar para os telefones 111 (da Caixa Econômica Federal) ou 121 (do Ministério do Desenvolvimento Social).

Qual é o valor do benefício?

O valor do benefício é equivalente à média nacional do preço do botijão de gás de 13kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nos últimos meses, o valor do botijão de gás tem girado em torno de R$ 100,00.

Aliás, o valor do benefício é depositado na conta digital ou bancária registrada no CadÚnico. Caso a família não possua nenhuma dessas contas, será aberta uma poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O valor fica disponível por 120 dias e pode ser sacado em lotéricas, caixas eletrônicos da Caixa ou correspondentes Caixa Aqui.

O Auxílio Gás tem sido um importante instrumento de proteção social para as famílias de baixa renda. O benefício ajuda a reduzir o impacto do aumento do preço do gás de cozinha no orçamento familiar.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), o Auxílio Gás reduziu em 12% o gasto médio com gás de cozinha das famílias beneficiadas.

O programa também tem um impacto positivo na economia. O aumento da renda das famílias beneficiadas contribui para o consumo e para a geração de empregos.