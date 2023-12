Novo cálculo muda o salário mínimo de 2024; veja o valor

Até agora, muitas pessoas já especularam qual seria o novo valor do salário mínimo a ser aplicado em 2024. No entanto, nenhum veredito foi dado, mas um novo cálculo surgiu na internet e pode trazer a resposta que você tanto deseja.

O aumento, infelizmente, é menor do que aquele que muitas pessoas previam, inclusive especialistas em finanças e economia. Abaixo, seguem os detalhes, a sugestão do novo salário mínimo 2024 e como esse número foi calculado.

Mesmo sendo abaixo do que era previsto, ainda é bem maior do que deveria ser pela regra padrão que poderia ser adotada. Entenda melhor agora.

Novo valor do salário mínimo foi revelado e surpreendeu muitas pessoas. Entenda o cálculo feito, mas está acima da inflação.

Qual será o novo salário mínimo de 2024?

A nova fórmula de reajuste do salário mínimo considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro, somada ao índice de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

No caso de 2024, a inflação acumulada em 12 meses até novembro foi de 3,85%. O PIB de 2022, por sua vez, cresceu 3%.

O salário mínimo de 2024 deve ficar em R$ 1.412, um aumento de R$ 92 em relação ao valor atual, de R$ 1.320. O valor foi calculado pelo g1 com base na nova política permanente de valorização do salário mínimo, aprovada pelo Congresso Nacional.

Se não houvesse a nova fórmula, o governo seria obrigado pela Constituição a reajustar o salário mínimo pela inflação do período, o que resultaria em um valor de R$ 1.370,82.

Impacto nas contas públicas

O aumento do salário mínimo tem um impacto direto nas contas públicas, pois os benefícios previdenciários não podem ser menores que o valor do mínimo.

De acordo com cálculos do governo, a cada R$ 1 de aumento do salário mínimo cria-se uma despesa em 2024 de aproximadamente R$ 389 milhões.

Com o aumento de R$ 92, o impacto nas contas públicas será de R$ 35,5 bilhões.

Apesar de representar uma alta de gastos em relação a 2023, o volume será menor do que a estimativa anterior do Ministério da Fazenda, que considerava um salário mínimo de R$ 1.421 no próximo ano.

Impacto na economia

O aumento do salário mínimo também tem um impacto indireto na economia, pois eleva o poder de compra dos trabalhadores.

Isso pode impulsionar o consumo, gerando mais renda e empregos.

O aumento do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412 em 2024 é um avanço importante para a economia e para a população brasileira.

O valor é suficiente para garantir um mínimo de dignidade aos trabalhadores e para impulsionar o consumo.

No entanto, é importante que o governo adote outras medidas para reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

