Novo RG será obrigação em 2024? Veja onde emitir o documento

O lançamento do novo Documento de Identidade Nacional (CIN) no Brasil é uma mudança significativa na forma como os cidadãos se identificam. Este documento, mais moderno e seguro, traz inúmeras vantagens e facilidades. Vamos explorar os detalhes sobre como obter o novo RG, as vantagens que ele oferece e em quais estados já está disponível.

O novo Documento de Identidade Nacional é um passo importante para o país. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Como Fazer o Novo RG? Conheça as vantagens

Para solicitar o novo RG, o processo é simples. Basta ir ao órgão emissor de sua cidade com a certidão de nascimento ou casamento. A emissão está a cargo das Secretarias de Segurança Pública dos estados. Atualmente, estados como Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, entre outros, já estão emitindo o novo RG. A partir de janeiro de 2024, mais estados se juntarão a essa lista, expandindo a disponibilidade do CIN por todo o país.

As vantagens do CIN são diversas. Primeiramente, a unificação com o CPF reduz a chance de fraudes, uma vez que o CPF será o número único no RG. A facilidade de uso é outro ponto alto, com um QR Code que permite a rápida verificação da autenticidade do documento.

O padrão internacional MRZ (Machine Readable Zone) também é uma inovação, permitindo o uso do RG como documento de viagem em determinadas circunstâncias. Além disso, a primeira via do novo RG é emitida gratuitamente.

Veja também: Carteira de Identidade Nacional substituirá o RG em 2024; entenda

O Que Muda com o Novo RG

A introdução do novo RG significa uma padronização no número do documento em todas as unidades federativas. Ele também estará disponível em versão física e digital, trazendo maior conveniência e segurança para os cidadãos.

Com a obrigatoriedade do novo RG, as antigas carteiras de identidade permanecerão válidas até 28 de fevereiro de 2032. É essencial que os cidadãos regularizem e atualizem o CPF para emitir o novo RG, um processo que pode ser realizado no site da Receita Federal.

A transição para o novo RG representa um avanço na segurança e na praticidade para os cidadãos. A inclusão do QR Code e a unificação com o CPF são medidas que visam aumentar a segurança contra fraudes e falsificações. Além disso, a possibilidade de usar o RG como documento de viagem em situações específicas é um grande benefício, especialmente para quem viaja frequentemente.

Adaptação e Implementação nos Estados

A implementação do novo RG pelos estados é um processo que requer adaptação tanto dos órgãos emissores quanto dos cidadãos. Enquanto alguns estados já começaram a emitir o novo documento, outros se preparam para iniciar essa emissão em 2024. Essa fase de transição é crucial para garantir que todos os cidadãos tenham acesso ao novo RG e possam usufruir de suas vantagens.

O novo Documento de Identidade Nacional é um passo importante para a modernização e segurança da identificação pessoal no Brasil. Com a emissão facilitada e sem custos para a primeira via, além das diversas vantagens que oferece, o novo RG é uma mudança positiva e necessária. É fundamental que os cidadãos estejam atentos às datas e aos procedimentos para a emissão desse novo documento, garantindo assim que possam desfrutar dos benefícios que ele proporciona.

Veja também: Guia para trocar seu RG pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)