Guia para trocar seu RG pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Você sabe como proceder para substituir o Registro Geral (RG) pela Carteira de Identidade Nacional (CIN)?

A partir de 6 de fevereiro de 2024, todos os estados do Brasil começarão a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que utiliza o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como o novo padrão de identificação, aposentando o RG.

Mas como solicitar o novo RG? E será que sua carteira de identidade antiga vai perder a validade? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes sobre o novo RG.

Nova carteira de identidade (CIN): entenda mudanças

Para iniciar, é essencial destacar que a substituição do documento não é obrigatória imediatamente, já que o antigo RG vai manter sua validade até 28 de fevereiro de 2032.

A implantação da CIN estabelece, pela primeira vez, um padrão unificado para a emissão e o formato em todos os 27 órgãos de identificação no Brasil, visando a prevenção de fraudes de identificação. Embora alguns estados já estivessem emitindo a CIN, a partir de agora, essa prática será estendida a todo o território nacional.

É importante ressaltar que tanto a primeira via quanto a renovação da CIN são isentas de custos. Além disso, assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o documento estará disponível em versões físicas e digitais.

Procedimento para adquirir a Carteira de Identidade Nacional (CIN)

De acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os brasileiros podem requerer o novo documento nos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal.

Para obter a primeira via da CIN, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. Após receber a primeira via da CIN, o cidadão pode utilizar sua versão digital. Siga o roteiro abaixo:

Realize o download do aplicativo Gov.br; Faça o login em sua conta; Acesse a seção “Carteira de documentos”; Clique no botão “+” para adicionar a “Carteira de Identidade”.

A validade do novo documento varia de acordo com a faixa etária, como detalhado a seguir:

Validade de 5 anos: de zero a 12 anos;

Validade de 10 anos: de 12 a 60 anos incompletos.

Validade indeterminada para idosos com mais de 60 anos.

Características da nova versão da carteira de identidade

O design atualizado da nova carteira de identidade não apresenta um número exclusivo, como a versão anterior, já que utiliza o CPF como meio de identificação do titular.

Esta versão inclui apenas um campo para o nome, sem distinguir entre o nome de registro civil e o nome social, além de não mencionar o gênero do portador do documento.

A identificação passou por uma modernização, introduzindo um QR Code, que permite a autenticação do documento e a detecção de possíveis furtos ou extravios.

Uma outra inovação é a integração de um código internacional denominado MRZ, semelhante ao utilizado em passaportes, conferindo à nova carteira de identidade um status de documento apto para viagens.

