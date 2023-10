Carteira de Identidade Nacional substituirá o RG em 2024; entenda

Os brasileiros estão acostumados com o uso do tradicional RG como cédula de identidade. Entretanto, foi anunciado pelo Governo Federal há alguns meses a substituição deste documento pelo CIN — Carteira de Identidade Nacional. Esta mudança está prevista para os próximos meses e representa uma grande revolução nos documentos pessoais dos brasileiros.

Qual será este novo documento?

O documento CIN é uma carteira de informações pessoais que irá substituir o RG. A mudança entrará em vigor a partir do ano de 2024. O documento irá substituir totalmente o RG, além disso — irá conter todas as demais informações necessárias acerca do cidadão.

Bem como o CPF. Servindo então como documento de comprovação de identidade. Por ainda não ser obrigatório para todos os estados — somente alguns já passaram a emitir a CIN. Bem como Acre, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás. Estima-se que até o fim do ano os demais estados passem a realizarem a emissão do documento.

O prazo de validade do documento será de 5 a tempo indeterminado. Isto é — no caso dos cidadãos que receberem os documentos com idade entre 0 e 12 anos, a validade será de 5 anos.

Entre 12 e 60 anos, a validade será de 10 anos e a partir dos 60 anos com validade indeterminada. Existem algumas informações presentes na CIN que serão de suma importância para os brasileiros e até mesmo agilizando outros procedimentos. Veja algumas.

Informações sobre tipo sanguíneo;

Informações de permissão acerca da doação de órgãos;

QR Code;

Nome dos responsáveis;

Veja algumas mudanças na CIN

A CIN é um documento totalmente revolucionário e pretende inovar a maneira como as pessoas se envolvem em sociedade. Bem como mediante os novos dados, atualizações, etc. Trata-se de um dos documentos mais importantes que o cidadão irá portar.

Algumas de suas características são “marcas registradas” que irá representar bastante para os seus portadores. Veja abaixo.

Padronização: a CIN terá um modelo padrão, o que irá facilitar bastante a sua identificação e evitar fraudes;

Digital: a CIN terá um modelo digital exclusivo. A fim de ser usado na ausência do modelo físico;

QR Code: todas as informações referentes ao titular do documento podem ser acessadas através do QR Code;

Informações: a CIN irá contar com uma série de novas informações que não existiam nos outros documentos. Como grupo sanguíneo, doação de órgãos, etc;

Inscrição Estadual: a CIN irá contar com o estado responsável pelo documento a fim de facilitar em processos gerais.

Portanto, a CIN estará presente na vida dos brasileiros a partir de 2024. Brevemente será obrigatória e todos os brasileiros precisarão realizar a sua emissão.

