Como consultar o Bolsa Família pelo WhatsApp?

Você sabia que agora é possível verificar o saldo do seu Bolsa Família diretamente pelo WhatsApp? Sim, isso mesmo! Esta nova ferramenta foi disponibilizada facilitar o acesso às informações de beneficiários de todo o Brasil. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente o passo a passo de como fazer esse acesso.

Essa nova funcionalidade chegou para revolucionar – e descomplicar – a vida de muitos. Sob o manto da comodidade que o WhatsApp oferece, os beneficiários do Bolsa Família ganham mais uma opção para consultar seus dados. Para saber mais sobre essa ferramenta e como utilizá-la, confira o texto completo!

Agora, também é possível consultar o Bosla Família pelo WhatsApp, usando o número fornecido pelo governo. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Consulta do Bolsa Família

Atualmente, o Governo possui diversos canais de consulta do Bolsa Família, como o Portal de Consulta Pública, Portal Cadastro Único, Aplicativo Bolsa Família e o Canal de Atendimento do MDS. Ainda, também é possível consultar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O CRAS é a porta de entrada para a inscrição no Cadastro Único e, consequentemente, para o Bolsa Família. Agora, além desses canais mais comuns, também será possível consultar o recebimento do seu benefício e valor por meio do “Zap do Bolsa Família”.

O procedimento é incrivelmente simples e prático. Para iniciar a consulta, o beneficiário precisa enviar uma mensagem para o número oficial do Governo Federal. Após um rápido cadastro no sistema, com a confirmação de alguns dados, o usuário já poderá requisitar informações sobre o Bolsa Família.

A grande vantagem desse acesso é que você pode fazer tudo do conforto do seu lar, sem precisar enfrentar filas ou deslocamentos. E o melhor, tudo isso de forma segura e confiável, garantindo a segurança dos seus dados.

E como faço para iniciar essa consulta?

Para começar, adicione o número oficial do Governo Federal aos seus contatos no WhatsApp. O número é +55 61 4042 1552, e funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. Após isso, inicie uma conversa enviando uma mensagem com a palavra “Olá”. Em seguida, uma resposta automática questionará quais informações você deseja acessar. Responda com a opção “Bolsa Família” e será solicitado o número do seu NIS para confirmar a consulta.

Viu como é simples? Independentemente de onde você estiver, com um dispositivo conectado à internet, você poderá acessar as informações do seu Bolsa Família. Este é mais um passo em direção à modernização e digitalização dos serviços públicos, buscando sempre oferecer mais comodidade e facilidade para os cidadãos.

Nunca foi tão fácil acessar informações sobre o Bolsa Família. O WhatsApp se tornou um verdadeiro canal de atendimento ao cidadão, reforçando a transparência e a agilidade em um só lugar. Então, aproveite este novo recurso e fique por dentro de todas as informações do seu benefício. Se tiver mais dúvidas ou dificuldades, não hesite em procurar mais informações.

