Mega da Virada: como funciona e como fazer um bolão

Chega o final de ano e, com ele, um evento que mobiliza milhões de brasileiros: a Mega da Virada. Nesta segunda-feira, dia 13, a Caixa Econômica Federal revelou que o concurso 2.670 da Mega-Sena promete um prêmio de cair o queixo – um total estimado de R$ 550 milhões, o maior da história. Quem sonha em entrar para o seleto grupo de milionários vê no bolão uma oportunidade singular de aumentar as chances.

Entendendo o Prêmio da Mega da Virada

A Mega da Virada é uma variação da tradicional Mega-Sena, sendo o último concurso do ano com um prêmio muito maior. O sorteio é realizado no dia 31 de dezembro, dando aos apostadores a oportunidade de iniciar o próximo ano como milionários. Um dos maiores atrativos da Mega da Virada é seu prêmio grandioso, que se deve ao fato de acumular parte das apostas de todos os concursos realizados durante o ano.

Os jogadores devem escolher seis números de um total de sessenta disponíveis no volante. Ganha quem acertar quatro (Quadra), cinco (Quina) ou a combinação exata de seis números (Sena). Se não houver nenhum vencedor no último nível, o prêmio é distribuído entre os acertadores dos níveis subsequentes.

A grande distinção da Mega da Virada para os concursos regulares é que o prêmio não acumula para o próximo ano. Se não houver acertadores para a sena, o montante é dividido entre os ganhadores da quina e assim por diante. Isso significa que, mais do que nunca, o prêmio principal será entregue, o que torna este concurso ainda mais emocionante e concorrido.

Participando do Bolão Oficial

O encerramento do ano é sinônimo de ansiedade pela Mega da Virada. Nesta segunda-feira, dia 13, a Caixa Econômica Federal anunciou que o concurso 2.670 da Mega-Sena premiará uma estimativa recorde de R$ 550 milhões. Para aqueles que desejam ampliar as oportunidades de vitória, existe a opção de participar por meio do bolão.

Assim como acontece em outros sorteios especiais da Loterias Caixa, o prêmio central da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os 6 números, o valor será distribuído entre os ganhadores da 2ª faixa de premiação (aqueles que acertarem 5 números) e assim sucessivamente.

Se você quiser entrar no bolão oficial: no volante de aposta, há um campo específico para isso, ou você pode pedir diretamente ao atendente da lotérica. Além disso, se não for possível formar um grupo próprio, existe a opção de adquirir cotas de bolões geridos pelas próprias lotéricas. Esteja ciente de que, neste caso, uma tarifa adicional de serviço de até 35% do valor da cota pode ser aplicada.

Por que Participar de um Bolão?

Ao participar de um bolão, você amplia suas chances de vencer sem investir um alto valor em bilhetes individuais. É uma forma comprovada e legal de jogar, onde você pode dividir os custos das apostas com outros participantes, aumentando as chances de um bilhete vencedor estar presente dentro do seu grupo.

Recorde-se, contudo, que todo prazer exige responsabilidade. O jogo deve ser um divertimento, nunca uma obsessão. Planeje suas apostas e, principalmente, divirta-se na Mega da Virada! Esta pode ser a sua chance de começar o novo ano da melhor maneira possível – quem sabe, até mesmo como um multimilionário.

