Sony prepara GRANDE SURPRESA para o PlayStation 5 neste Natal

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou que o PlayStation 5 (PS5) entrou na “meia geração”. O período é marcado pelo lançamento de jogos que começam a tirar vantagem do poder do console.

A SIE também confirmou que está preparando novos lançamentos para o PS5, incluindo o novo modelo do console e dispositivos periféricos.

Fãs e clientes fissurados no PlayStation 5 devem receber uma enorme novidade neste final de 2023, mais especificamente para o Natal deste ano.

Detalhes técnicos do PS5

O PS5 foi lançado em novembro de 2020 e é o sucessor do PlayStation 4. O console é equipado com um processador AMD Zen 2 de 8 núcleos e um chip gráfico AMD RDNA 2. O PS5 também possui um SSD de alta velocidade, que permite o carregamento rápido dos jogos.

Alguns dos principais recursos técnicos do PS5 incluem:

Processador AMD Zen 2 de 8 núcleos com frequência de até 3,5 GHz

Chip gráfico AMD RDNA 2 com frequência de até 2,23 GHz

SSD de 825 GB com velocidade de leitura de até 5,5 GB/s

Memória RAM de 16 GB GDDR6

Suporte a resolução 4K a 120 quadros por segundo

Suporte a ray tracing

Suporte a áudio 3D

Principais periféricos do PS5

Atualmente, os principais periféricos do PS5 são:

Controle DualSense: o controle do PS5 é equipado com uma série de recursos inovadores, como feedback háptico e gatilhos adaptáveis.

o controle do PS5 é equipado com uma série de recursos inovadores, como feedback háptico e gatilhos adaptáveis. Câmera PlayStation: a câmera permite que os jogadores capturem vídeos e fotos de seus jogos.

a câmera permite que os jogadores capturem vídeos e fotos de seus jogos. Auriculares Pulse 3D: os fones de ouvido sem fio são compatíveis com o áudio 3D do PS5.

os fones de ouvido sem fio são compatíveis com o áudio 3D do PS5. Carregamento acessório: o dispositivo permite carregar o controle DualSense sem fio.

Novos lançamentos para o Natal

A SIE confirmou que está preparando novos lançamentos para o Natal de 2023 para o PS5, incluindo:

Novo modelo do PS5: o novo modelo do PS5 será mais compacto e leve do que o modelo atual.

Dispositivos periféricos: a SIE está desenvolvendo novos dispositivos periféricos para o PS5, como um fone de ouvido VR de alta qualidade.

GTA 6

O jogo mais esperado para o PS5 é GTA 6. O game foi anunciado pela Rockstar Games em 2022 e está previsto para ser lançado em 2025.

GTA 6 será ambientado no estado de Vice City, que foi apresentado pela primeira vez em GTA Vice City, lançado em 1986. O game será desenvolvido para o PS5, Xbox Series X/S e PC.

O PS5 está entrando em uma nova fase de seu ciclo de vida, com o lançamento de jogos que começam a tirar vantagem do poder do console. A SIE também está preparando novos lançamentos para o PS5, incluindo um novo modelo do console e dispositivos periféricos.