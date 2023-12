VEM AÍ! PlayStation 5 portátil e remoto chega neste mês

A Sony anunciou o lançamento do PlayStation Portal, um novo console portátil que permite aos jogadores transmitir jogos do PlayStation 5 (PS5) via RemotePlay. O dispositivo chega aos Estados Unidos em dezembro de 2023, com preço sugerido de US$ 199,99.

Você sabe tudo o que o PlayStation Portal pode oferecer em seus recursos portáteis do PS5? Confira todos os detalhes a respeito do assunto.

Recursos

O PlayStation Portal possui uma tela LCD de oito polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). O dispositivo é capaz de rodar jogos com taxa de quadros de até 60 fps, mas requer conexão Wi-Fi constante para funcionar.

O controle do PlayStation Portal é semelhante ao DualSense, com os mesmos botões e gatilhos. Os gatilhos também possuem feedback háptico, para proporcionar uma experiência mais imersiva.

Compatibilidade do PlayStation Portal

O PlayStation Portal é compatível com a maioria dos jogos do PS5, com exceção dos jogos do PS VR 2 e dos games que são lançados pela nuvem na PlayStation Plus.

Preço e disponibilidade no Brasil

O PlayStation Portal ainda não tem data de lançamento confirmada para o Brasil. No entanto, como todos os aparelhos da linha PlayStation estão disponíveis no país, é provável que o Portal também chegue por aqui.

Análise

O PlayStation Portal é uma opção interessante para os jogadores que desejam levar os jogos do PS5 para qualquer lugar. O dispositivo é compacto e leve, tornando-o fácil de transportar. Além disso, a tela de oito polegadas oferece uma boa experiência de jogo.

No entanto, o PlayStation Portal também apresenta algumas limitações. A necessidade de conexão Wi-Fi constante pode ser um problema para alguns jogadores, especialmente aqueles que não têm acesso à internet de alta velocidade. Além disso, o fato de o dispositivo não ser compatível com os jogos do PS VR 2 pode ser decepcionante para alguns usuários.

No geral, o PlayStation Portal é uma opção interessante para os jogadores que procuram um console portátil para jogar os jogos do PS5. No entanto, é importante considerar as limitações do dispositivo antes de fazer uma compra.